El Teatro del Libertador de Córdoba celebra sus 135 años con el regreso del ballet Giselle

El próximo 25 de junio, la danza de alta calidad regresa a la escena cordobesa. El Ballet Oficial de la Provincia junto con la Orquesta Sinfónica de Córdoba repondrán en escena Giselle, una de las obras más famosas de la danza. Las siguientes funciones tendrán lugar el 25, 26, 27, 28 y 30 de junio y el 1° de julio también en el Teatro del Libertador, declarado Monumento Histórico Nacional en 1991.

Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, celebró el regreso de este clásico universal al Teatro del Libertador: “Es una gran alegría volver a presentar Giselle, una pieza fundamental del repertorio clásico, con el enorme talento de nuestros cuerpos artísticos”.

Con música de Adolphe Adam y coreografía original de Jules Perrot y Jean Corall, Giselle narra la historia de una joven campesina que muere de tristeza tras descubrir la traición de su amado, el duque Albrecht. Tras su muerte es trasladada a un mundo sobrenatural habitado por las Willis que encarnan el espíritu de las mujeres traicionadas. En el segundo acto, la protagonista se convierte en una Wili y salva a Albrecht de la venganza de la reina Myrtha, perdonándolo antes de desaparecer al amanecer.

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La obra, estrenada en el siglo XIX, inmediatamente se consolidó como uno de los títulos más importantes del repertorio internacional. Su potencia dramática y su exigencia técnica la han consolidado como un título imprescindible de repertorio a nivel mundial.

El Teatro del Libertador es uno de los edificios más icónicos de la capital cordobesa. Fue inaugurado en 1891 bajo el nombre de Teatro Rivera Indarte. En 1950 y en homenaje a José de San Martín se lo rebautizó con la denominación que conserva actualmente.

En sus 135 años de historia, la casa de ópera fue sede y testigo de los acontecimientos culturales más importantes de la provincia. Su sala tiene capacidad para 1.000 espectadores y cada detalle refleja la influencia de la arquitectura italiana. La belleza del edificio es una atracción que es visitada por miles de turistas al año. La fachada manierista recupera el espíritu renacentista mientras que su interior destaca por la presencia de elementos neobarrocos traídos especialmente de Europa.

Desde hace más de cien años, el teatro ha albergado las más grandes obras del repertorio clásico. Entre ellas destaca “El lago de los cisnes", la recordada creación de Tchaikovsky cuya música representó una innovación en el género del ballet por sus melodías llenas de lirismo y formas poéticas.

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Otro de los hitos que consolidó la relevancia de este establecimiento en la vida cultural del país fue el estreno de “El Cascanueces", también del compositor ruso nacido en 1840. Este cuento de hadas, estructurado en dos actos, cuenta la historia de Clara. La niña recibe un cascanueces de juguete en Nochebuena que cobra vida, lucha contra el Rey Ratón y la lleva a un reino mágico de dulces.

Además del ballet, el Teatro del Libertador tiene una extensa tradición como sede de grandes óperas. Entre los títulos que se pudieron disfrutar en su sala figura “La traviata", la obra más recordada de Giuseppe Verdi que se estrenó por primera vez en 1853. Esta historia de amor trágica entre la cortesana parisina Violetta Valéry y el joven noble Alfredo Germont emocionó al público cordobés cuando se puso en escena.

La historia operística del teatro incluye también la realización de “Carmen”, la inolvidable creación de Bizet que cuenta las desventuras de una mujer empoderada que pone sus límites al soldado Don José que, enamorado perdidamente de ella, pretende acotar su libertad. La protagonista paga con su vida el precio de llevar una vida libre.

El Teatro del Libertador vuelve a brillar como lo ha hecho en sus 135 años de historia. Un orgullo para la provincia que consolida a Córdoba como un destino turístico donde no solo se puede disfrutar de paisajes asombrosos y gastronomía de calidad sino también tener la oportunidad de acceder a grandes propuestas culturales.

RM