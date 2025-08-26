NOMBRAMIENTOS

Verisure incorporó a Florencia Scandale como nueva directora de RR.HH. en Argentina

Florencia Scandale Verisure
Florencia Scandale, nueva directora de Recursos Humanos en Verisure Argentina. | Verisure

Con amplia trayectoria en multinacionales y un enfoque moderno e inclusivo de la gestión del talento, será la responsable de liderar la puesta en marcha para que la organización siga siendo un lugar atractivo para el desarrollo profesional.

Redacción Fortuna

Verisure designó a Florencia Scandale como nueva directora de Recursos Humanos en Argentina. La ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia impulsando el crecimiento de personas y empresas de gran trayectoria como Microsoft, Mondelēz, Johnson & Johnson En el último tiempo, se desempeñó en Coface, donde dirigió a la región de Latinoamérica. A lo largo de su carrera, guió procesos de transformación cultural, desarrollo de liderazgo y gestión del cambio. 

“La visión de Florencia centrada en las personas y combinada con su experiencia en empresas de alto rendimiento es clave para seguir consolidando una cultura sólida, ágil e inclusiva que acompañe a los desafíos del negocio y a las demandas del mercado”, comenta Florencia Tsuji, Managing director de Verisure Argentina. 

Haleon Argentina presentó a su nueva directora de Planta

El ingreso de Scandale se da en un momento estratégico de la compañía que, desde hace más de seis años invierte en innovación, talento y expansión en el territorio Nacional con el objetivo de acercar seguridad a cada rincón del país y brindar una mejor calidad de vida a las personas. 

Me motiva contribuir al propósito de proteger personas y con una agenda de recursos humanos que acompañe a una organización con más de 35 años de trayectoria en el mundo y que pone a las personas en el centro”, expresa la flamante directiva. 

Florencia es Licenciada en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires y se destaca por una sólida formación internacional. Completó el Máster en Comportamiento Organizacional, en la Universidad de San Andrés y profundizó sus conocimientos en Liderazgo y Gestión Estratégica en instituciones de prestigio como Harvard Business School (Program on Negotiation), Columbia Business School (Coaching Certification Program) y Cambridge Judge Business School (Leading Strategic Projects Successfully).

