Verisure incorporó a Florencia Scandale como nueva directora de RR.HH. en Argentina

Verisure designó a Florencia Scandale como nueva directora de Recursos Humanos en Argentina. La ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia impulsando el crecimiento de personas y empresas de gran trayectoria como Microsoft, Mondelēz, Johnson & Johnson En el último tiempo, se desempeñó en Coface, donde dirigió a la región de Latinoamérica. A lo largo de su carrera, guió procesos de transformación cultural, desarrollo de liderazgo y gestión del cambio.

“La visión de Florencia centrada en las personas y combinada con su experiencia en empresas de alto rendimiento es clave para seguir consolidando una cultura sólida, ágil e inclusiva que acompañe a los desafíos del negocio y a las demandas del mercado”, comenta Florencia Tsuji, Managing director de Verisure Argentina.

Haleon Argentina presentó a su nueva directora de Planta

El ingreso de Scandale se da en un momento estratégico de la compañía que, desde hace más de seis años invierte en innovación, talento y expansión en el territorio Nacional con el objetivo de acercar seguridad a cada rincón del país y brindar una mejor calidad de vida a las personas.

“Me motiva contribuir al propósito de proteger personas y con una agenda de recursos humanos que acompañe a una organización con más de 35 años de trayectoria en el mundo y que pone a las personas en el centro”, expresa la flamante directiva.

Florencia es Licenciada en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires y se destaca por una sólida formación internacional. Completó el Máster en Comportamiento Organizacional, en la Universidad de San Andrés y profundizó sus conocimientos en Liderazgo y Gestión Estratégica en instituciones de prestigio como Harvard Business School (Program on Negotiation), Columbia Business School (Coaching Certification Program) y Cambridge Judge Business School (Leading Strategic Projects Successfully).