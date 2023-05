Las claves del Plan Massa

El contexto internacional sigue estancado, se espera para 2023 una leve recesión o un crecimiento moderado en Europa y en Estados Unidos, China atraviesa una situación similar. La tasa de la Fed seguirá creciendo para hacer disminuir una inflación, que no es fácil de abatir; lo mismo ocurrirá con el Banco Central europeo. En general se esperan tasas menores de crecimiento en los países desarrollados.

La región bajará un cambio con un Brasil que no puede crecer. Viene de conseguir buenos resultados económicos con Jair Bolsonaro, pero acumula problemas fiscales que no son menores.

En el panorama argentino continúa el Plan Massa, resolviendo cuestiones parciales sin un esquema general de abordaje de la macro. No obstante, estos ajustes no alcanzan para equilibrar el tema más sensible de la economía, que es la falta de reservas. El esfuerzo por contener importaciones sigue elevado para no perder dólares y puede comprometer el crecimiento de 2023. Se espera un PIB ligeramente negativo para este año. Massa está siendo relativamente ortodoxo en el frente fiscal y eso influye también en el estancamiento de 2023, habrá que ver más cerca de las elecciones. Por si fuera poco, se suma el problema de la sequía.

Los vencimientos de deuda en pesos son importantes y abultados para el Tesoro y se han trasladado a 2024. Las Leliq representan más del 10% del PIB, es un tema no resuelto. La tasa alta de interés es fuente de una emisión creciente de pesos.

El tipo de cambio oficial sigue, a pesar del crawling peg, muy retrasado. Está un 30% por debajo del dólar histórico. Una devaluación podría disminuir la brecha, pero se percibe con un eventual salto inflacionario. Pareciera que es una tradición del kirchnerismo que, salvo en 2014, siempre evitó el salto devaluatorio. La tentación es siempre llegar con retraso cambiario a fin de mandato, aunque al ritmo que va el dólar oficial con el crawling peg, ha dejado de ser ancla.

En este esquema no hay anclas para la inflación. La inflación sigue en carrera de ascenso y puede trepar a 120% durante 2023, aunque el escenario de repetir el 100% no es imposible.

El FMI actúa como cómplice de muchas medidas. Seguramente se mejore la meta fiscal, aunque no se cumpla y cuesta mucho llegar a la de reservas este año. El FMI está viendo con optimismo el esfuerzo de Sergio Massa alentando un ajuste por el lado de una menor actividad. Siguen problemas complejos, como la deuda en pesos que complicó la gestión de Martín Guzmán, la llamada “bola de Leliqs”. No aparece como un tema inminente la misma, pero cada vez que se habla de ella no es fácil encontrar una salida estructural que no sea traumática.

Se mantiene alta la tasa de interés efectiva anual, que es otra medida en el campo de la ortodoxia que ofrece Massa en su programa de transición.

Con la inflación se licua el gasto público, de jubilaciones, por ejemplo; en ese sentido la inflación es aliada y funcional al ajuste. Las metas de inflación del orden del 4 % mensual lucen muy bajas dada la inercia de los precios que corren el 6 mensual.

Por otra parte, los aumentos de tarifas del sinceramiento en la segmentación contribuirán a mayor inflación. El esquema de precios justos, por otra parte, no va a dar resultado por su voluntarismo.

En definitiva, llegó este Plan Massa hace casi medio año, que ha dado cierta estabilidad y menor sensación de crisis terminal, y Cristina no lo cuestiona. ¿Será así a medida que avance el año electoral y haya cantos de sirenas pidiendo mayor expansión fiscal? ¿Logrará Massa sortear todos los desafíos por delante? Si hay expectativas en que Juntos por el Cambio gane la elección, ¿mejorarán los precios de activos?

La herencia para diciembre 2023 está claro que es muy comprometida, hay varios equipos de la oposición trabajando en planes de naturaleza integral. Este programa es claro que no llegó para estabilizar, falta tiempo y convicción. Le puede dar al peronismo una expectativa de triunfo si se controlan las variables, sobre todo los precios, evitando una crisis severa. Es un desafío para una oposición, que luce a veces con muchas internas y poca unidad.

*Director del área de Economía del IAE Business School

