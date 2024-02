Se anunciaron las empresas " Top Employer" 2024

El Instituto Top Employers certificó oficialmente como "Top Employer" a más de 2300 organizaciones en 121 países/regiones. Cabe señalar que las empresas se seleccionan tomando como base una encuesta que abarca seis ámbitos de Recursos Humanos y 20 temas, entre los que se incluyen la estrategia de personal, el entorno de trabajo, la adquisición de talento, el aprendizaje, la diversidad y la inclusión, el bienestar, etc.

En ese sentido, a nivel regional, una de las firmas que formó parte del selecto grupo fue la marca de indumentaria deportiva PUMA. La compañía obtuvo el certificado por segundo año consecutivo.

Carlos Laje, Director General de PUMA en Latinoamérica, comentó: “Es un orgullo haber recibido nuevamente esta certificación. Si queremos ser líderes en nuestra industria, debemos obligarnos a mejorar año tras año. Este nuevo paso es sólo un escalón más en un largo proyecto que nos va a llevar a ser la empresa más veloz de América Latina”.

Cuáles son las empresas en las que quieren trabajar los jóvenes

“Guiados por nuestro principio fundamental de ‘People Make the Difference’, hemos puesto a las personas en el corazón de la estrategia de P&O. Al poner el énfasis en nuestra PUMAFAM, continuamos mejorando de manera constante nuestra estrategia en People Experience, Management, Empowerment & Trends. Esta certificación reafirma y reconoce nuevamente nuestros esfuerzos, trabajo y acciones centradas en las personas, que son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos como negocio y empresa”, destacó Catalina Peña, Directora General de People & Organization Latinoamérica.

La estrategia corporativa de PUMA en Latinoamérica tiene como primer foco impulsar una cultura “People Make the Difference”, donde la diversidad, inclusión e igualdad son componentes clave en la cultura del trabajo. De esta forma, la empresa fue reconocida por su enfoque y compromiso de poner a sus empleados en el centro mediante sus prácticas de excelencia y políticas de personas.

Cuáles son las empresas que más cuidan a sus empleados en Argentina

Otras compañías que recibieron la certificación

Otras empresas certificadas como "Top Employer" fueron: GAES, Aon, BAT, Baxter International Inc., bioMérieux, BNP Paribas, Boehringer Ingelheim, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, Cummins Inc., DHL, EDP, GSK, Holcim, Huawei, Mondelēz International, Novartis, NTT Ltd., PepsiCo, Saint-Gobain, Scania Latin America, Skandia Colombia, Takeda, Tata Consultancy Services, Eaton, Fresenius Kabi, Meliá Hotels International, Palladium Hotel Group.

RM.