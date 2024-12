La ciudad de Buenos Aires es una de las más caras de América Latina para comprar un inmueble

La Ciudad de Buenos Aires se ubica en el cuarto lugar entre las ciudades más caras de América Latina para comprar un inmueble. De acuerdo con un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Zonaprop, el metro cuadrado en Buenos Aires tiene un valor de US$ 2.540.

La ciudad más cara es Montevideo con un precio por metro cuadrado de US$ 3.454, seguido por Ciudad de México con US$ 2.706 dólares por metro cuadrado y Monterrey (US$2.561).

Por el contrario, las ciudades con el metro cuadrado más accesible son Quito (US$1.215), Córdoba (US$ 1.528), Rosario (US$ 1.547) y Panamá (US$ 1.761).

En promedio, los precios en América Latina disminuyeron un 2,3% en dólares nominales, un 3,2% en dólares reales y no registra variación en moneda local real. Es decir, la cantidad necesaria para adquirir un metro cuadrado bajó en dólares billete y en dólares ajustados por inflación de EEUU, mientras que se mantuvo estable en moneda local ajustada por inflación.

Medido en dólares nominales, la ciudad en la que hubo un mayor aumento porcentual del precio fue Córdoba (5,3%). Por su parte, las mayores caídas se dieron en Santiago de Chile (-10,6%), Monterrey (-9,7%) y Guadalajara (-9,6%) en el último semestre. Valuado en moneda local real, las ciudades con mayores incrementos son Montevideo (9,9%) y San Pablo (5,2%). Por el contrario, las mayores caídas fueron en Santiago de Chile (-16,1%), Rosario (-5,9%) y Buenos Aires (-5,3%).

Comparación de precios entre 2023 y 2024

Córdoba y Rosario se mantienen estables en el ranking en comparación con marzo de 2024, Buenos Aires se ubica dentro de las cuatro ciudades más caras, con un precio medio de 2.540 dólares/m2, sube dos posiciones con respecto a marzo de 2024 y tres en relación a septiembre de 2023.

El relevamiento informa el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 13 ciudades de 8 países de América Latina que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. El cómputo se hace a partir del precio pedido en los avisos de venta en sitios web, mayormente pertenecientes al Grupo QuintoAndar.

En comparación con marzo de 2024, el metro cuadrado en Buenos Aires tuvo una variación en el precio del metro cuadrado de 4,7%.

