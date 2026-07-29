San Luis, donde los condo hotel ganan espacio con modelos de inversión más flexibles y opciones de financiación

En un contexto donde los inversores buscan diversificar su cartera más allá de los mercados tradicionales, los desarrollos inmobiliarios vinculados al turismo comienzan a ganar protagonismo en distintas regiones del país. La posibilidad de acceder a activos que combinan renta potencial, uso personal y valorización patrimonial está impulsando el crecimiento de formatos como los Condo Hotel, especialmente en destinos emergentes con perspectivas de expansión.

Este cambio responde a una transformación en el perfil del inversor. Frente a un escenario económico más dinámico, crece el interés por activos vinculados a la economía del turismo, que permitan diversificar el patrimonio sin depender exclusivamente de la renta residencial tradicional.

Uno de los casos que refleja esta tendencia es Graciana Apart & Rooms, un desarrollo ubicado en La Florida, San Luis, que funciona bajo el formato Condo Hotel y forma parte del crecimiento inmobiliario que atraviesa esa localidad.

Un modelo que combina propiedad individual y operación hotelera

El proyecto se desarrolla bajo el formato Condo Hotel, una modalidad que permite la adquisición individual de unidades que luego pueden incorporarse a una explotación turística administrada profesionalmente. A diferencia de los alquileres temporarios tradicionales, la operación comercial, el mantenimiento y la atención de los huéspedes se gestionan de manera centralizada.

Asimismo, las unidades no se comercializan de manera individual en plataformas de alquiler temporario, sino que forman parte de una unidad económica integrada bajo una única administración hotelera. Este esquema permite mantener estándares homogéneos de operación, fortalecer el posicionamiento del establecimiento como producto hotelero y ofrecer una gestión profesional tanto para los huéspedes como para los propietarios.

No obstante, quienes adquieren una unidad también pueden optar por no incorporarla al esquema Condo Hotel y destinarla exclusivamente a uso personal o segunda residencia, lo que brinda mayor flexibilidad según el objetivo de cada comprador.

Con unidades de entre 30 y 50 m², Graciana Apart & Rooms apunta a un público diverso: tanto quienes buscan una segunda residencia en un entorno turístico como inversores interesados en diversificar su cartera a través de activos vinculados a la renta turística. Además, el desarrollo ofrece distintas alternativas de financiación, buscando facilitar el acceso tanto a inversores como a quienes desean adquirir una propiedad para disfrute propio. Esta flexibilidad se convirtió en uno de los atributos más valorados por quienes analizan proyectos inmobiliarios en destinos emergentes.

"Hace algunos años la mayor parte de las consultas estaban orientadas a lotes o viviendas para uso propio. Hoy observamos un interés creciente por desarrollos administrados, donde el inversor puede participar del negocio turístico sin involucrarse en la operación diaria", explican desde el desarrollo.

Destinos secundarios, cada vez más buscados

El crecimiento de este tipo de proyectos también acompaña una transformación en el turismo interno. Los destinos de cercanía, con buena conectividad terrestre y fuerte presencia de naturaleza comenzaron a captar tanto viajeros como compradores que buscan una segunda residencia o una inversión vinculada al sector turístico.

En ese escenario, La Florida empieza a consolidarse como uno de los polos emergentes de San Luis. Ubicada a pocos kilómetros de la capital provincial, combina infraestructura turística, acceso al embalse y un entorno serrano que impulsa tanto el desarrollo residencial como la actividad recreativa.

Un mercado inmobiliario en consolidación

El posicionamiento de Graciana Apart & Rooms también se explica por su integración dentro de Rifugio Nel Lago, un desarrollo residencial que muestra indicadores concretos de crecimiento y consolidación urbana.

El barrio, compuesto por 400 lotes, registra actualmente 305 ya comercializados, un nivel de absorción que refleja el interés sostenido por la zona y el avance del mercado inmobiliario local.

Durante los últimos 36 meses, el desarrollo mantuvo un crecimiento constante. En ese período se finalizaron y ocuparon 105 viviendas, mientras que otras 40 se encuentran actualmente en construcción. A esto se suma una demanda sostenida para la presentación y aprobación de nuevos proyectos residenciales, un indicador que suele ser observado por el mercado como señal de consolidación y continuidad del desarrollo.

Más de la mitad de los compradores provienen de otras provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan, un dato que evidencia cómo el interés por este tipo de desarrollos ya trasciende el mercado local y acompaña el crecimiento de destinos turísticos emergentes.

Una tendencia que empieza a extenderse

Los Condo Hotel comienzan a ocupar un espacio cada vez más relevante dentro del mercado inmobiliario argentino. La posibilidad de combinar uso personal, renta turística y administración profesional aparece como uno de los principales atributos valorados por quienes buscan diversificar sus inversiones. Al mismo tiempo, la posibilidad de elegir entre integrar la unidad al esquema hotelero o destinarla exclusivamente a uso personal, junto con opciones de financiación adaptadas a distintos perfiles, amplía el universo de compradores interesados en este tipo de desarrollos.

"Hoy el inversor analiza mucho más el potencial del destino que únicamente el activo inmobiliario. Busca proyectos insertos en lugares con perspectivas de crecimiento turístico y urbano, porque entiende que ambos factores terminan impactando en la valorización del inmueble", agregan desde el desarrollo.

En este contexto, San Luis comienza a posicionarse como una provincia con potencial para el desarrollo de este tipo de proyectos, apoyada en la disponibilidad de tierra, el crecimiento de infraestructura y el fortalecimiento de destinos naturales que aún presentan un menor nivel de saturación que otros mercados turísticos tradicionales.

La consolidación de desarrollos como Graciana Apart & Rooms muestra cómo los nuevos formatos de inversión empiezan a expandirse más allá de las plazas históricas y abren oportunidades en mercados que hasta hace pocos años permanecían fuera del radar de muchos inversores.

Acerca de Graciana Apart & Rooms

Graciana Apart & Rooms es un desarrollo turístico-inmobiliario ubicado en La Florida, provincia de San Luis, dentro del barrio cerrado Rifugio Nel Lago. Se compone de un condominio de tres niveles con 65 unidades totalmente equipadas, diseñado para ofrecer una experiencia integral que combina hospitalidad, confort y entorno natural.

Con unidades de entre 30 y 50 m², propone un modelo de uso flexible que permite a los propietarios alternar entre el disfrute personal y la posibilidad de integrarse a un esquema de renta turística con gestión profesionalizada. La propuesta se completa con amenities de categoría —entre ellos spa, wellness center, piscinas indoor y outdoor, gimnasio, espacios de relax y propuesta gastronómica— y un sistema de seguridad integral con vigilancia 24/7.

Graciana forma parte de Rifugio Nel Lago, un emprendimiento de 42 hectáreas con acceso directo al embalse La Florida, que se posiciona como uno de los desarrollos residenciales y turísticos con mayor crecimiento en la región.