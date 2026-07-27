La Serenísima y Buply impulsan la reutilización de envases plásticos

En línea con su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la promoción de prácticas sustentables, La Serenísima dio un nuevo paso en su alianza con Buply. A través de una innovadora propuesta, instaló un espacio exclusivo para que los visitantes puedan dejar envases, permitiendo que las nuevas generaciones experimenten el valor de la economía circular y se involucren en el proceso de recuperación de envases plásticos.

El circuito de reciclaje y circularidad diseñado para los visitantes, comienza al arribar a la planta de General Rodríguez. Aquellas personas que asistan con envases plásticos limpios y secos posconsumo -tales como sachets, envases PET, potes de quesos procesados o untables y de dulce de leche- podrán colocarlos en un ecotacho dispuesto sobre una balanza especial. Allí, el asistente a cargo del grupo les mostrará en tiempo real la cantidad exacta de kilogramos recuperados y cargará el registro de impacto ambiental del día. Luego, depositará el material en un bolsón destinado a su posterior traslado y procesamiento final en la Estación Buply.

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Esta iniciativa lúdica y educativa refuerza de manera sostenida el compromiso de La Serenísima con la preservación de los recursos naturales y la concientización social. Al integrar dinámicas tangibles de separación en origen dentro del recorrido industrial, la marca no solo promueve hábitos responsables puertas adentro, sino que también genera conciencia en la comunidad, brindándole herramientas prácticas para replicar en sus hogares.

Asimismo, a través de alianzas que potencian la sinergia con actores comprometidos con el reciclaje y la circularidad de materiales, La Serenísima consolida su liderazgo bajo los estándares de sustentabilidad y continúa promoviendo la educación ambiental.

RM