Qué hacer con el bono de $ 5.000 que se cobra este mes

Ver Galería El bono de $ 5.000 va a ser usado de distinta manera según la clase socioeconómica del trabajador que lo reciba.

En el mes que comienza, las empresas deberán pagar a sus trabajadores un bono de $ 5.000. Si bien este beneficio puede ser en cuotas y es a cuenta de futuras revisiones salariales, se volcarán al mercado, si se tiene en cuenta que hay 6 millones de trabajadores en blanco, un total de $ 30.000 millones.

Un informe de Focus Market señala que en los hogares de los distintos niveles sociales en los que ingresará este bono se podrán tomar, por lo menos, tres decisiones: pagar deudas, volcarlo al consumo de la canasta familiar o al ahorro de moneda extranjera.

-Pago de deudas

Este camino es el que tomará en particular el segmento socioeconómico medio y medio bajo. “De acuerdo al BCRA en julio la irregularidad de las financiaciones al sector privado se situó en 4,7% de la cartera total, aumentando 0,1 p.p. en el mes y 2,4 p.p. i.a. El ratio de mora de los préstamos a las empresas se incrementó 0,3 p.p. en el período (+3,3 p.p. i.a.) hasta 4,6%, mientras que el coeficiente de irregularidad de los préstamos a las familias disminuyó 0,1 p.p. (+1,3 p.p. i.a.), ubicándose en 4,8%. Los créditos hipotecarios a las familias mantuvieron sin cambios su ratio de morosidad en el mes: 0,4% para el segmento en UVA y 0,7% para el resto”, detalla el informe.

-Reposición de una canasta completa en un supermercado

Se trata de cinco categorías: Almacén, Alimentos congelados, Bebidas sin alcohol e infusiones, Perfumería y cuidado personal y limpieza, que incluyen 22 productos por un valor total de $ 5.001,63. La discriminación por rubro, producto, marca, contenido, unidades y precio es la siguiente:

CATEGORIA ALMACEN

1- Yerba Mate con Palo Trilam La Tranquera 1 Kg $ 147,99

2- Galletitas con Cereal Clásicas Cerealitas Pack 3 Un 600 Gr $ 149,99

3- Queso Untable Finlandia Light 300 Gr $ 139,90

4- Aceite Mezcla Girasol y Oliva Natura 1,5 Lt $ 256,00

CATEGORIA ALIMENTOS CONGELADOS

5- Bocaditos Rebozados de Pollo Granja del Sol 400 Gr $ 210,00

6- Milanesas de Soja Pack Familiar Granja del Sol 8 Un $ 229,90

7- Hamburguesas de Carne Clásicas Swift 12 Un 960 Gr $ 599,00

8- Espinaca Congelada Granja del Sol 400 Gr $ 188,90

CATEGORIA BEBIDAS SIN ALCOHOL E INFUSIONES

9- Coca Cola Sabor Original 2.25 Lt $ 125,00

10- Agua Mineral Nestle Bidón 6,3 Lt $ 120,00

11- Agua Saborizada con Gas WE Citrus 2,25 Lt $ 125,30

12- Café Torrado Molido La Morenita 500 grs $ 209,75

CATEGORÍA PERFUMERÍA Y CUIDADO PERSONAL

13- Desodorante Dove en Aerosol Original 150 Ml $ 150,99 14- Acondicionador Restauración Max ProV Pantene 400 Ml $ 248,99

15- Shampoo Restauración Profunda Max Pro V Pantene 400 Ml $ 248,99 16- Crema de Ducha para Piel Seca Nivea 250 Ml $ 194,99

16- Crema de Ducha para Piel Seca Nivea 250 Ml $ 194,99

17- Crema Corporal Humectante Diaria St Ives 532 Ml $ 246,99 18- Rasuradora Male Prestobarba Sense Care Gillette 4 Un $ 320,99

18- Rasuradora Male Prestobarba Sense Care Gillette 4 Un $ 320,99

CATEGORIA LIMPIEZA

19- Papel Higiénico Doble Hoja Scott Rindemax Pack 4 Un 30 $ 154,99

20- Rollo Cocina Mega Campanita Pack 2 Un 200 Paños $ 106,99

21- Suavizante para Ropa Classic Comfort 3 Lt $ 418,99

22- Jabón en Polvo Alta Espuma Nuevo Poder Ala 3 Kg $ 406,99

-Ahorro

El bono es para todos los niveles de ingresos de trabajadores en relación de dependencia. Esto, según el trabajo de Focus Market, implica que los niveles sociales medios altos y altos volcarán este ingreso extra al ahorro y no al consumo. Por ejemplo, la adquisición de bienes durables o inmuebles cayó un 8,4% respecto a agosto.

En ese mes, 1.300.000 personas “humanas” compraron u$s 1.516 millones para ahorro. El 97% compró menos de u$s 10.000 por persopna, mientras que 32.000 individuos (antes de las medidas de control de cambios) compraron más de esa cantidad. El promedio fue de u$s 1.738 por persona.

“En la distribución por nivel de ingresos, la confianza del consumidor sube 2,7% para el sector de los encuestados con menores ingresos y baja 1,4% para los encuestados con mayores ingresos, siempre respecto al mes anterior. También cae la confianza en sectores de mayores ingresos que encuentran en el ahorro un modo de atemperar la incertidumbre futura”, finaliza el informe.