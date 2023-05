Se profundiza la crisis económica con fuertes caídas en el consumo

La situación económica del país es cada vez más angustiosa y eso se observa en el poder adquisitivo de los argentinos. En abril, el consumo cayó 16,6%, de acuerdo a Focus Market vía Scanntech. Asimismo, se observa una aceleración en la primera semana de mayo. Según el informe, la caída sería del 21,6%.

El acumulado del año deja una contracción del -8,2% en consumo. Un panorama similar se aprecia en las áreas Metropolitana e Interior.

Evolución del consumo por mes Fuente: Focus Market- Scanntech

"La primer semana de mayo comienza con caída de 21,6% en supermercados de hasta 500 m2. Sin embargo, la situación de cadenas de supermercados regionales es aún peor con caída del 27,2%", señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market. "La aceleración de precios en las categorías de consumo masivo se complementan con ausencias de productos por problemas de reposición en góndolas por falta de insumos o materias primas", agregó.

"Por su parte, los datos oficiales de aumento de la canasta básica alimentaria de 121,4 % interanual en abril 2023 es un reflejo del deterioro del poder adquisitivo de los Argentinos" indicó.

Consumo a la baja: cuáles son los rubros más afectados

Por otro lado, Di Piace resaltó que "el gobierno logró acumular reservas en el Banco Central de la República Argentina en las últimas rondas, pero no logra despejar el escenario de devaluación del peso frente al dólar en el tipo de cambio oficial y en el paralelo".

Todas las familias de productos perdieron en consumo en el primer cuatrimestre del año: Alimentos (-15,4%) al igual que Cuidado Personal (-11,2%) son las de mayor caída, mientras Limpieza (-6,9) y Bebidas (-3,1) presentaron variaciones negativas de menor magnitud. En la apertura a nivel Sub-Familia, Lácteos, Productos frescos, Congelados, Cuidado Capilar y del Ropa han registrado los mayores aumentos de precios en el último mes.

Variación de precios. Fuente: Focus Market- Scanntech

"El paquete de medidas anunciadas por el gobierno como suba de tasa de interés, mercado central importador, moratoria para pymes, subsidio del Tasa del Ahora 12 y regulación del Tasa de Refinanciamiento de Tarjeta de Crédito, entre otras intenta contener pero no solucionar el problema de fondo", aseguró el director de Focus Market.

"Los ingresos de los argentinos van hacia un terreno de pérdida muy grande. Las paritarias ya no son espejo de nuestro clima social. Hay mucha gente no registrada e informal que no llega a fin de mes. Además que la formalmente registrada como asalariada hay una porción que también es pobre" detalló.

RM