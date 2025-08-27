Eugenia Quiroga Odera: crecer con una mirada humanitaria

¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito? La coherencia entre lo que hacemos y lo que creemos es el punto de partida. Mis cinco claves son: trabajar con propósito, formarme de manera constante, diferenciarme profesionalmente, transformar los obstáculos en aprendizajes y ofrecer siempre excelencia.

¿Qué estrategias considera fundamentales para capitalizar los errores o fracasos durante el proceso de emprender? Los errores son una oportunidad para aprender y mejorar. La clave está en observar sin miedo, rectificar con honestidad y continuar con convicción. Cada tropiezo puede convertirse en una herramienta de evolución si se lo aborda con apertura.

¿Cómo debe presentarse un producto o servicio ante un potencial financista para conseguir capital económico y financiero? Con la misma claridad con la que explico un tratamiento a un paciente: mostrar el propósito, la necesidad que resuelve, la diferencia frente a otros y la solidez que respalda al servicio. La transparencia genera confianza y abre puertas.

¿Qué condiciones debe tener un producto o servicio para poder venderse en el mercado local? Debe ser útil y confiable. Ofrecer calidad constante, que el precio refleje valor real, comunicar con claridad y adaptarse al contexto local. La empatía con el entorno es clave para generar vínculos sostenibles con los usuarios.

¿Cuáles son los pasos que debe seguir un emprendimiento para llegar a los mercados globales? Primero, consolidarse localmente. Luego expandirse a otras regiones adaptando el mensaje, crear alianzas estratégicas, invertir en visibilidad y mantener la esencia que lo hace único. Crecer sin perder identidad: ese es el verdadero desafío, en salud y en cualquier proyecto.

Fotografía: Lara Sala

Instagram:@eugeniaquirogaodera