Andy Fang, de tan solo 31 años, es uno de los cofundadores de DoorDash, una de las aplicaciones de delivery más importantes de Estados Unidos, y uno de los hombres más ricos del mundo. De ascendencia taiwanesa, Fang es el menor de cuatro hermanos. Nació y creció en San José, California, Estados Unidos, donde asistió a la escuela Harker y se recibió en 2010.

Gracias a su pasión por la tecnología, el joven multimillonario decidió estudiar licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford. En una entrevista con Forbes en 2022 cuenta que desde chico siempre estuvo expuesto a la informática. "Un verano, cuando estaba en la escuela primaria, mi mamá no quería que me quedara sentada en casa. Entonces nos hizo a mí y a mi hermano tomar una clase de verano sobre codificación básica. Aprendí a escribir algunas declaraciones IF y bucles for en Java, cosas interesantes como esa", rememora.

DoorDash, la app que nació gracias a un curso de negocios

En su primer año en la facultad, Fang conoció a Stanley Tang, cofundador de la app y compañero de cuarto en el campus. Un día, se anotaron en un curso de ingeniería y negocios llamado “Startup Garage”. "Ahí fue donde conocimos a Tony Xu, director ejecutivo y cofundador de DoorDash. La madre de Tony era propietaria de una pequeña empresa y los tres nos unimos por nuestro interés en utilizar la tecnología para ayudar a las empresas locales", comenta.

Con este objetivo en mente, los tres amigos empezaron a comunicarse con cientos de empresas locales en el Área de la Bahía y se dieron cuenta de que la entrega a domicilio era un problema, lo cual fue interesante porque se podría haber pensado que la entrega a domicilio era algo que ya se había resuelto. "La entrega a domicilio de pizza ha existido desde siempre, pero cuando intentaste que te entregaran comida en Palo Alto, allá por 2013, en realidad solo eran Domino's y el restaurante chino local", detalla.

De esta forma, nació PaloAltoDelivery.com, un prototipo que sería la piedra angular para DoorDash.

Al recordar los inicios de su proyecto, Fanc cuenta que los roles de cada uno estuvieron muy claros desde el principio. "Tony (Xu) era el hombre de negocios y tenía relaciones previas con algunos inversores. Yo tenía una experiencia más amplia en informática y Stanley realmente se interesó más el aspecto del diseño del producto", relata.

"Para Stanley y para mí fue muy fácil delinear esa parte. Y Tony estaba en la calle, hablando con comerciantes, mientras nosotros codificábamos. Los roles, naturalmente, encajaron en su lugar", agrega.

En cuanto a DoorDash, revela que las primeras 200 entregas las hacían ellos mientras estudiaban. "Uno de nosotros hacía de despachante mientras los demás salían y realizaban las entregas. Estaba hablando por teléfono y Tony me llamaba, diciéndome qué pedidos recoger y en qué orden, y yo intentaba escribirlo todo en una libreta mientras intentaba encontrar estacionamiento. Y luego el cliente quiere pagar con tarjeta de crédito. Oh, espera, ¿me acordé del lector de tarjetas Square? Y como estábamos en la escuela, inicialmente solo abrimos de lunes a viernes, de cinco a ocho, mientras que nuestros primeros clientes, que eran en su mayoría estudiantes de Stanford, querían la entrega durante el fin de semana. Fue frenético", rememora.

Finalmente, en la primavera de 2013, los tres tomaron la decisión de ir en serio con el proyecto y cambiaron el nombre por DoorDash.

Ocho años más tarde, DoorDash es la plataforma de entrega de alimentos más grande de Estados Unidos con una participación de mercado del 56%. También tiene una cuota de mercado del 60 por ciento en la categoría de entrega a domicilio. Al 31 de diciembre de 2020, la plataforma era utilizada por 450.000 comerciantes, 20.000.000 de consumidores y un millón de repartidores.

En 2024,la compañía hizo su debut en la lista Fortune 500, ocupando el puesto 443 y Fang cuenta con una fortuna de US$ 1.2 millones.

RM