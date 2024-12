Tras el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, los consejos directivos están reevaluando los presupuestos de seguridad para brindarle la máxima protección posible a sus CEOs. Lo que ocurrió en Midtown Manhattan la mañana del 4 de diciembre sacudió al mundo entero y obligó a los líderes empresariales a plantearse preguntas incómodas sobre su propia preparación para un panorama de amenazas que parece mucho más grave de lo que muchos creían.

“Las empresas estadounidenses están nerviosas. La gente está en alerta máxima”, comentó Keith Wojcieszek, director global de inteligencia de Kroll, a CNN en una entrevista telefónica. “Las empresas quieren mejorar su seguridad. El sector de los seguros médicos es el objetivo ahora, pero ¿quién será el próximo?”, señaló.

Por si fuera poco, el Departamento de Policía de Nueva York cree que el el asesinato de Thompson fue un “ataque simbólico”, por lo que piensan que este acto podría inspirar a otros a atacar a los líderes empresariales.

¿Cómo funciona el negocio de seguridad VIP que usan Messi, Maluma y otros famosos en Miami?

En ese sentido, el medio estadounidense remarcó que solo la empresa de seguridad Global Guardian recibió 70 solicitudes de empresas interesadas dentro de las primeras 36 horas después del asesinato, un aumento enorme, según Seth Krummrich, un coronel retirado del Ejército de EE.UU. que ahora es vicepresidente de la compañía.

“Es una gran llamada de atención. El estado de ánimo cambió drásticamente en un período muy breve”, destacó Krummrich. Eduardo Jany, vicepresidente sénior de seguridad global de News Corp. remarcó que algunos ejecutivos de empresas más pequeñas ahora están considerando detalles de seguridad personal.

“Hay mucha tensión en el ambiente en estos momentos. Incluso algunas empresas efímeras van a empezar a invertir en seguridad”, dijo Jany.

“La gran lección es que si quieres matar a alguien, puedes matarlo. Es realmente aterrador, pero cierto”, dijo un ejecutivo de un importante banco, que habló bajo condición de anonimato. “Parece una locura que recién estemos descubriendo esto”.

Multimillonario francés está envuelto en un caso de espionaje

Una manta de seguridad corta

Los expertos dicen que el asesinato del CEO de UnitedHealthcare dejó en claro que la manta de seguridad que protege a muchos altos ejecutivos debería extenderse a sus lugartenientes. Para Bill George, exCEO del fabricante de dispositivos médicos Medtronic, la única solución posible es "contar con seguridad para todos los altos ejecutivos, e incluso para los miembros de la junta directiva".

Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla, es posible que algunos altos ejecutivos no quieran lidiar con las molestias y la atención que podría traer consigo la seguridad adicional. “Los CEO no quieren vivir en un mundo en el que van al partido de béisbol de su hijo y debe haber seguridad presente”, indicó George. Además, resulta extremadamente costoso ampliar la manta de seguridad.

Elon Musk salió en defensa de Pavel Durov y pidió por su libertad

Las empresas de seguridad a menudo brindan amplias protecciones para mantener a los ejecutivos a salvo, incluidos guardias de seguridad física, monitoreo y análisis de amenazas en línea, defensas de ciberseguridad, seguridad en el hogar y protección para cónyuges y otros miembros de la familia.

Aun así, es posible que algunas empresas no tengan los recursos necesarios para reforzar la seguridad y hacer frente a la amenaza cambiante.

Sin duda el asesinato de Thompson puso en estado de alerta a los líderes empresariales, ahora queda saber si las compañías están preparadas para protegerlos de un mundo cada vez más peligroso.

RM