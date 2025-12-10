GOAT Black: la edición limitada de la mano de Messi

Lionel Messi consiguió este último fin de semana el primer campeonato de la MLS para el Inter Miami. Además, fue el ganador del premio MVP 2025 al mejor jugador de todo el torneo. Su historia parece nunca terminar y ahora el foco estará puesto en cómo llega al Mundial de Fútbol 2026 que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.

En este contexto de fin de año y de nuevos galardones para Messi, el capitán de la Selección Argentina acaba de presentar, junto a Stanley 1913, el tercer capítulo de su colaboración internacional con la nueva colección Stanley 1913 x Messi GOAT Black. Este lanzamiento profundiza el éxito de las ediciones GOAT Pink y Striker Blue, reafirmando la alianza entre el mejor jugador de todos los tiempos y una de las marcas más influyentes del mundo.

Todos los productos de la línea Stanley 1913 x Messi GOAT Black

Según Stanley, "esta nueva entrega se presenta en una estética elegante y minimalista: negro profundo con detalles en rosé gold, una combinación que evoca la precisión, el enfoque y los rituales que acompañaron a Messi durante toda su carrera".

“Messi representa dedicación, constancia y la capacidad de transformar lo simple en extraordinario, valores que reflejan la esencia de Stanley 1913. Esta tercera edición limitada celebra la unión entre performance y propósito, con productos diseñados para acompañar momentos importantes dentro y fuera del deporte”, destacó Patricia Esteves, Directora Ejecutiva de Marketing de Stanley 1913 para Latinoamérica.

Cómo es la colección Stanley 1913 x Messi GOAT Black

La línea GOAT Black propone una mirada íntima sobre los rituales que forman parte de la rutina del capitán argentino: la hidratación, la concentración, la preparación previa y el tradicional mate que lo acompaña en entrenamientos, viajes y momentos de descanso.

La colección está compuesta por cinco productos premium, pensados para elevar la experiencia diaria gracias a su durabilidad, aislamiento térmico y diseño funcional. Su paleta negra combinada con detalles sofisticados crea una edición elegante, coleccionable y con una fuerte identidad visual.

Productos de la colección:

- Quencher® ProTour GOAT Black (1,18 L): evolución del icónico Quencher, optimizado para movimiento, hidratación constante y uso activo.

- Termo IceFlow™ Flip Straw Jug GOAT Black (1,9 L): diseñado para largas jornadas, con gran capacidad y aislamiento superior.

- Botella Aerolight™ Flip Straw GOAT Black (710 ml): liviana y práctica, ideal para entrenamientos, traslados y uso diario.

- Termo Mate System GOAT Black (1,2 L): creado para acompañar el ritual matero, con tapa de vertido continuo y aislamiento térmico de larga duración.

- Mate Térmico GOAT Black (236 ml): un diseño elegante y resistente que reinterpreta el mate clásico con materiales premium y aislamiento térmico superior.

La colección Stanley 1913 x Messi GOAT Black fue creada para fans, coleccionistas, amantes del diseño y consumidores que buscan productos premium con identidad. Se lanzará en edición limitada a nivel global.

Llegan los vinos de Messi al país

¿Cómo conseguirla en Argentina?

La colección Stanley 1913 x Messi GOAT Black está disponible en diciembre en los locales exclusivos de Stanley en el país: Paseo Alcorta, Distrito Arcos, Alto Palermo, Unicenter, Parque Brown, Nordelta, Córdoba Shopping y Alto Comahue (Neuquén), además de la tienda online oficial (stanley1913.ar) y múltiples puntos de venta en todo el territorio argentino a través de Grupo Mendizabal, representante exclusivo de la marca.

Local de Stanley

Además, recientemente la marca abrió un nuevo local oficial en Abasto Shopping consolidando su posición en el mercado argentino. Allí también podrá encontrarse la colaboración entre Messi y Stanley.