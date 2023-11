Messi se une al Kun Agüero como socio de KRÜ Esports

Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos, y Sergio Agüero, CEO de KRÜ Esports y ex jugador profesional de fútbol, sellaron una alianza como socios de KRÜ, la organización de deportes electrónicos creada en 2020 por el "Kun". El objetivo es sumar su experiencia en el mundo del deporte tradicional profesional al universo de los deportes electrónicos y nuevos medios digitales.

"Estoy feliz de compartir club con Leo, claro que ahora en una nueva etapa y con otros desafíos. Es un honor que sea parte de KRÜ. Es el mejor futbolista de la historia, y además un gran amigo. Su presencia es relevante porque proyecta valores como la perseverancia, la humildad y la resiliencia. Es una figura que inspira a todos y será un gran aporte para la escena en general”, afirmó Agüero.

La marca Messi y su impacto en el fútbol

KRÜ no sólo se ganó el respeto y la admiración de la comunidad gamer a nivel global, sino que también logró posicionarse como uno de los clubes más importantes de la escena. Desde sus inicios busca ser puente entre las distintas regiones, motivando a no tener techo en cuanto a las metas que cada uno se proponga. De esta manera, desde el club no solo se trabaja para construir una organización sólida y exitosa, sino también para proporcionar atractivas experiencias para los fanáticos de los deportes electrónicos.

Junto con los más altos estándares deportivos, la organización de deportes electrónicos se centra en la generación de contenidos de calidad, el desarrollo de eventos y experiencias exclusivas para el público. Esa es la esencia de KRÜ: crear comunidad, ser un verdadero club, generar contenido y entretenimiento. Una marca que le habla a jóvenes con distintos intereses. Un claro ejemplo de ello es la fiesta que se realizará el próximo sábado 16 de diciembre con motivo de fin de año y de festejo por el inicio de esta nueva etapa. Será una celebración más allá de los esports, reconfirmando al club como un punto de encuentro de todas las escenas.

En los deportes electrónicos, existe una conexión auténtica que ayuda a hacer crecer la escena a nivel mundial y el club sigue captando las oportunidades a medida que consolida su expansión más allá de LATAM. A partir de esta asociación, el club busca seguir conectando con la cultura deportiva de todo el mundo y brindar a los jugadores y fanáticos lo mejor del gaming.

