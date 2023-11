Un negocio que ve mejor el mundo

Karün significa “ser naturaleza” en idioma Mapuche. A partir de ese concepto tan simple pero profundo, Thomas Kimber ideó y creó una marca de anteojos de primera calidad y 100% reciclados que ya está presente en 17 países y emplea más de 85 personas.

La materia prima de la que están hechos los anteojos son íntegramente reciclados de la Patagonia como metales reciclados, plásticos de redes de pesca y otros nylon reciclados. “La manera en que hemos construido nuestra empresa bajo valores diferentes, es lo que nos permite expandir nuestras fronteras y resulta inspirador. Nosotros apuntamos a que el mundo reflexione sobre su rol como parte de la naturaleza, entonces, aumentar nuestro alcance es crucial para alcanzar un impacto aún mayor en términos de sustentabilidad y colaboración con la comunidad”, cuenta Thomas Kimber.

¿Qué son las Empresas B, la tendencia mundial que crece en Argentina?

Con tan solo 34 años, Kimber afirma que no concibe la idea de armar una empresa solamente para plata. “Sé que filosóficamente queda lindo decirlo, pero es la verdad. Lo encuentro muy vacío y muy pobre emocionalmente. Lo que hago tiene que tener un sentido y ser algo profundo, y eso es lo que trato de llevar adelante con Karün. Ojo, no fue fácil, porque en el camino muchas veces pensé que no iba a poder llegar. Hasta tuve problemas de salud. Pero yo estaba convencido de que era posible pensar los negocios de otra manera, y esta marca lo representa”, le cuenta a Fortuna.

El comienzo de Karün se remonta a 2008, con una inversión inicial de tan solo u$s 5.000. El proyecto del negocio, basado en lo reciclado y el cuidado del medio ambiente, era tan real y tan “vivido” por Thomas que rápidamente logró un fondeo de u$s 120.000. Hoy, 15 años después, se ha convertido en una empresa B, es decir que cuenta con la certificación de la organización sin fines de lucro B Lab por cumplir con los estándares verificados de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad.

La variedad de productos que ofrece Karün no debe envidiarle nada a otras reconocidas marcas internacionales. Con anteojos de sol urbanos, deportivos y de outdoor, la firma se está abriendo camino en un competitivo mercado como el de anteojos. Para fin de año se asoció con National Geographic para desarrollar anteojos de aventura, que se estarán vendiendo en cerca de 4.000 puntos de venta.

Cuáles son las empresas en las que quieren trabajar los jóvenes

Negocio en Argentina

Karün desembarco en nuestro país en 2019 y sus anteojos se venden en más de 400 puntos de venta. Su objetivo para los próximos años es seguir creciendo y consolidar su marca. Este año, en comparación al año pasado, sus ventas aumentaron casi un 45% en unidades.

El diseño y confección de cada pieza es casi único. Con materiales que no se repiten, los modelos suelen ser todos diferentes, aún los de la misma colección; ya que las gafas se realizan a partir de los desechos recolectados por las comunidades del sur de Chile, elaboran un material similar al plástico puro. Luego se envía a Italia para que sea pulido y se arman en Turquía.

“Todo nuestro proceso productivo está cuidado al extremo. Realmente buscamos hacer algo diferente, y creo que el mercado general, y en Argentina en particular, se dan cuenta de ello, y eso es muy satisfactorio. Es un camino más lento, pero creo que es importante concientizar de que se puede ganar dinero y a su vez hacer algo que realmente genere un impacto positivo no solo en el medio ambiente, sino en las comunidades con las que uno trabaja”, destaca el creador de Karün.

RM