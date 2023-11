Lucas Landa: “Argentina es el tercer país de la región en el que más crece el negocio de gaming”

Lo que antes era “jugar a jueguitos en la computadora”, hoy se llama gaming. Y no solo cambió el nombre, sino que es una industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo entero. Según el último reporte de Newzoo, la consultora enfocada en gaming y esports, a finales de 2023 el mercado global de juegos generará ingresos de u$s 187.700 millones, un crecimiento interanual de 2,6% respecto del año anterior.

La cantidad de jugadores también está en pleno incremento, y según la consultora este año terminará habiendo más de 3.380 millones de personas jugando, un 6,3% más en comparación a 2022.

En este contexto, desde 2014 se realiza Argentina Game Show (AGS), un evento de entre tres y cuatro días del que participan empresas y desarrolladores del sector. Fortuna estuvo presente en el predio de Costa Salguero y habló con Lucas Landa, es un profesional especializado en marketing con más de 15 años trabajando en el sector de la tecnología de consumo y actualmente gaming category Manager North & South Cones de Logitech.

La industria gaming avanza a paso firme en Latinoamérica

Fortuna: ¿Cómo definirías a la industria del gaming?

Landa: Hoy la industria del gaming es la industria número 1 del entretenimiento a nivel mundial. En 2020 facturó seis veces lo que facturó la taquilla de los cines de Hollywood. Y en Argentina también se ve este fenómeno. Somos uno de los principales países de Latinoamérica a nivel de facturación, detrás de México y Brasil; y también somos el tercer país en lo que es crecimiento del gaming. Dentro de esta industria hay todo un ecosistema que se armó y que no para de crecer. Estamos hablando de los jugadores, de los desarrolladores, de las marcas, de los publishers, que son los dueños de las franquicias de los juegos. En este negocio hoy hay un jugador muy importante que son las organizaciones de eSports, es decir de los deportes electrónicos. Es la disciplina que más está creciendo a nivel mundial y en Argentina estamos a la vanguardia de esta industria en Latinoamérica. Tenemos organizaciones de eSports top a nivel Latinoamérica, compitiendo en los mejores torneos y competencias a nivel internacional. Y lo que se está viendo es que a medida que crecen las audiencias, marcas no endémicas de la industria se empiezan a sumar y empiezan a invertir.

Fortuna: Uno que sigue el mundo de los negocios ve eso. Hace poco Noblex lanzó su propia línea de gaming, o también N1U que es una billetera pensada para gamers. Es decir, que cada vez más marcas están mirando al gaming.

Landa: Exactamente. Por un lado hay marcas que quizás son de la industria de la tecnología de consumo que no tenían una oferta para el público gamer y empiezan a meterse también. Pero, por otro lado, se ven a compañías de consumo masivo que no tenían una oferta puntual para el segmento, pero al darse cuenta de que sus audiencias están yendo hacia ahí, empiezan a meterse y a invertir. En AGS eso se nota mucho. En los primeros eventos solo había marcas de tecnología y los retailers, que vendían esos productos. Hoy hay marcas de consumo masivo, petroleras, de todo. Y todo tiene que ver con que las audiencias están yendo hacia allí.

Argentina Game Show (AGS)

Fortuna: ¿Cuál crees que es el desafío para que la industria siga en crecimiento en Argentina?

Landa: El desarrollo de los eSports es muy importante y para que esto suceda se necesita financiamiento e infraestructura. Si logramos que las organizaciones de eSports puedan crecer en base a financiamiento y que haya infraestructura para que ellas puedan desarrollarse y competir a nivel internacional, se va a poder crecer.

Fortuna: Ese financiamiento del que hablás, ¿debe provenir de privados o también del sector público?

Landa: En otros países principalmente el financiamiento de los equipos y las organizaciones viene de y empresas privadas que funcionan como sponsors de los equipos y, por lo tanto, invierten para tener acceso a las audiencias y para generar contenido que les derive en audiencia y tráfico para obtener, obviamente, mayor caudal de comercialización. Pero también es muy importante el apoyo del sector público, en el sentido de que haya un plan de desarrollo de la industria y de apoyo a estas organizaciones. Y ha habido avances. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay un plan de desarrollo de la industria gaming. Hay casas para los equipos de eSports que están siendo utilizadas como gaming houses para que la comunidad de la Ciudad pueda inscribirse y tener un acercamiento a lo que es el eSports profesional. Así que, me parece que, en ese sentido, Buenos Aires, si se lo propone, puede estar a la vanguardia y ser la ciudad de Latinoamérica más amigable para lo que es el eSports.

Fortuna: ¿Crees que las marcas se están acercando bien al negocio del gaming? Es un público muy fiel, y sé que nos le gusta que cualquier compañía aparezca solo por poner dinero.

Landa: Yo siempre hago la analogía con lo que sería un animal doméstico. Si hay un perro, aunque sea doméstico, no tenés que tratar de ir acariciarlo con mucha fuerza porque lo más probable es que tal vez no te conozca, sienta miedo y te muerda. Y con la comunidad gamer pasa lo mismo. Las empresas que no están dentro de la industria y se quieren meter tienen que ser cuidadosas e ir pasito a pasito y ser genuinas con el mensaje porque enseguida la comunidad se da cuenta de si ese mensaje es sincero o no.

Fortuna: Hablando de Logitech, ¿cómo ha logrado posicionarse en el mercado gamer y los jugadores?

Landa: Logitech viene trabajando en lo que es comunidad gamer y productos relacionados con el gaming hace más de 15 años. Es una audiencia y un público muy fiel. En este sentido, nosotros todos los años vamos lanzando nuevos productos y nuevas propuestas. A medida que nuevas audiencias también se van incorporando al gaming, por ejemplo, a partir de la pandemia hizo que muchas audiencias nuevas se incorporasen al gaming no tanto desde lo competitivo sino desde un lado más lúdico, entonces lanzamos una colección llamada “Color Collection” en la que buscábamos que cada uno pueda personalizar sus productos. Lo que buscamos, en definitiva, es ir ampliando las posibilidades del juego a la mayor cantidad de público posible. Nuestro lema es llevar la alegría del juego a todos y lo hacemos investigando y conversando con la audiencia. Por ejemplo, nuestra línea profesional, que es la línea Pro, se hace en colaboración con los equipos de eSports.

Fortuna: ¿Qué porcentaje del negocio de Logitech es gaming?

Landa: Casi el 50% de nuestro negocio es gaming. Hay otras divisiones, como la de productividad, que es conocida por lo que llamamos periféricos y otra que es la del segmento de video colaboración, B2B, con cámaras para conferencias y equipar.

Fortuna: Por último, ¿cuál es la estrategia en el mediano y largo plazo dentro del segmento gamer?

Landa: Son varios pilares que vemos. El primero, muy importante, es la tecnología y la innovación en cada uno de nuestros productos. Con Logitech G estamos innovando y empujando lo que es la barrera de lo posible en lo que es el gaming. Lo hicimos y lo seguimos haciendo con lo que es la tecnología inalámbrica. Lightspeed, por ejemplo, que es nuestra tecnología inalámbrica patentada, Otro pilar a nivel local y regional es la de seguir trabajando con nuestros canales de distribución para llevarles una propuesta lo más tecnologizada posible. Y, por último, las comunicaciones de marketing de cara al consumidor. Nosotros le hablamos directamente al consumidor y esto es clave