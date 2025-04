8 de cada 10 argentinos pensó en renunciar a su trabajo por tener una mala relación con su jefe

La relación de un jefe con sus empleados es un factor fundamental en la permanencia de los talentos en un empleo. De hecho, tanto en Argentina como en el resto de la región, más del 70% de los trabajadores considera que una mala relación con su superior es motivo más que suficiente como para cambiar de empleo.

En ese sentido, el último estudio Líderes o Jefes de Bumeran, reveló que el 77% de los trabajadores argentinos consideró renunciar a su trabajo debido a una mala relación con su jefe. Este dato representa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto a 2024 y de 25 puntos en comparación con 2023. Por si fuera poco, el 64% de los talentos no considera a su superior un líder, lo que representa un aumento de 6 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el 58% de los encuestados compartía esta percepción.

"Estos datos refuerzan la necesidad urgente de transformar el rol de los jefes para que se transformen en verdaderos líderes que inspiren, motiven y acompañen el crecimiento de sus equipos”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar.

7 habilidades clave que se esperan de un buen líder

¿Qué percepción tienen las personas trabajadoras sobre sus jefes o jefas?

El 52% de los talentos describe la relación con sus superiores como regular o mala; mientras que para el 48% es buena o muy buena. La percepción negativa se consolidó en el último año, ya que en 2024 el 57% tenía una opinión positiva.

Entre quienes tienen una percepción negativa, el 50% señala que su jefe no escucha sus necesidades; el 48% menciona que no recibe el apoyo esperado; y el 47% menciona que no confía lo suficiente su personal o en el resto del equipo.

¿Existen los líderes disminuidores?

La capacidad para inspirar y motivar es fundamental para ser un buen líder

El 85% de los profesionales en Recursos Humanos considera que la capacidad para inspirar y motivar a su equipo es una característica fundamental que debe poseer un buen líder; mientras que el 82% opina que lo es la habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva; y el 69% destaca la visión clara para establecer metas y objetivos, y la honestidad y transparencia en sus acciones y decisiones.

Asimismo, el 96% considera que es importante para el funcionamiento de la organización que las personas en cargos jerárquicos sean buenos líderes; mientras que solamente un 4% no lo cree necesario.

¿Cuáles son los indicadores claves para identificar a un buen líder?

El 78% indica que se puede distinguir fácilmente por el clima de trabajo y los resultados obtenidos por el grupo; mientras que el 60% señala el aumento en la satisfacción y compromiso de los miembros de su equipo.

Elon Musk, el CEO más sobrevalorado del mundo

¿Qué hacen los especialistas cuando notan que una persona tiene problemas de liderazgo?

Cuando una persona en posición jerárquica tiene problemas de liderazgo, el 53% de profesionales en Recursos Humanos indica que aborda la situación proporcionando los recursos necesarios para que la persona mejore sus habilidades de liderazgo, tales como cursos de desarrollo, libros, herramientas de evaluación o sesiones de coaching; otro 53% explora alternativas como reasignación de roles, cambios en la estructura organizativa o incluso terminación del empleo; el 46% crea un plan de desarrollo que aborde específicamente las áreas de mejora en sus habilidades de liderazgo; y otro 46% evalúa las habilidades de liderazgo de la persona, identificando áreas de mejora y comprensión de las razones detrás del problema.

En respuesta a esto, el 64% de los profesionales en RRHH informa que no implementa estrategias para ayudar a las personas en posiciones jerárquicas a desarrollar el liderazgo.

De aquellos que sí implementan estrategias, el 38% organiza talleres, seminarios y cursos específicos diseñados para fortalecer las habilidades de liderazgo; el 29% establece sistemas de seguimiento y evaluación para monitorear el progreso de los líderes en desarrollo, identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias de desarrollo según sea necesario; y el 21% ofrece programas de mentoring y coaching.

RM