De la tradición a la transformación digital: el impacto en el sector de guardado

La revolución digital es un hecho y alcanza a todas las actividades a nivel global, por más tradicionales que sean. El auge de las tecnologías inteligentes y los dispositivos conectados en diversos sectores ha revolucionado la forma en que interactuamos con el mundo y día a día mejoran la funcionalidad y enriquecen las experiencias de los usuarios, a través de software y tecnología de vanguardia.

Un reciente análisis de proyección para 2024, publicado por A.P. Moller - Maersk, destaca como tendencia a la hora de brindar servicios, la incorporación de tecnologías aplicadas a la trazabilidad. “Algo que los consumidores exigirán cada vez más”, aseguran los especialistas de Maersk. Y ponen foco en “el uso de plataformas de gestión, que ayudan a realizar un seguimiento del progreso mediante la integración de conocimientos de datos en tiempo real; crean informes, notifican a los proveedores y todo en una ventanilla única”, detallan. Control de situaciones y por qué no, ansiedad por conocer toda la información sobre distintos aspectos del negocio, en todo momento. No importa la causa, las soluciones deben estar a disposición.

Ante esta predisposición del mercado, el segmento de servicios dedicado al guardado de objetos no es ajeno y ya ofrece soluciones que en tiempo real, permiten a las personas y las empresas contar con la información necesaria para tomar decisiones sobre muebles, objetos o bienes que ya no son de uso diario, que están guardados y deben ser reorganizados, inventariados, donados o reciclados; ahora, mediante un solo clic, a través de una App. Se trata de la posibilidad de conocer el estado de tus objetos, en tu mano y poder decidir sobre el destino que desees darle a ese objeto, en un segundo. Ya no es necesario usar nuestro tiempo para ir al lugar de guardado y saber qué tenemos ahí, o ver el estado de tus pertenencias. Y esto es vital para un cliente final como para una compañía.

Transformación Cultural o Digital: ¿Dilema o Simbiosis?

A esto se suma, también como una marcada tendencia, la demanda de integrar a la vida cotidiana de las personas y en especial en los espacios de trabajo, conductas sostenibles y amigables con el medio ambiente, como el modelo de Economía Circular. Recircular objetos es hoy una demanda de la sociedad y de accionistas. Sin olvidar el importante dinamismo que experimentaron los espacios laborales en los últimos años, luego de la crisis sanitaria mundial de 2020, que pareciera haber cambiado hábitos para siempre.

Los nuevos modelos de trabajo (nomadismo digital, hibridez, baja de la presencia de empleados en oficinas, etc) colocaron a las empresas frente al desafío de dinamizar y actualizar los muebles de las oficinas. Sumado a que la logística mobiliaria para el trabajo de home office, requiere renovación y actualización de inventario cada un periodo estimado de 5 años. Es aquí donde el trazo de la tecnología, mediante la digitalización, brinda novedosas respuestas a la hora de eficientizar el control de stock de los objetos y ante esta realidad, se vuelven relevantes desarrollos tecnológicos como las Soluciones SAAS (Software as a Service) que proponemos en SpaceGuru a las compañías, una App diseñada para otorgar a los usuarios corporativos el control total de todos los objetos.

Este avance como herramienta facilita la gestión diferentes depósitos y ubicaciones, acceder al listado de objetos en cada espacio y al detalle de cada uno de ellos (nombre, tipología, estado, fotos, etc.), mediante un sistema de etiquetado que permite la trazabilidad. El desarrollo promueve la solución que requiere el mobiliario “viejo”, u obsoleto en las oficinas y evita el acumulado, potenciando los espacios y la sostenibilidad.

La transformación digital en RR.HH llegó para quedarse

Hoy seguimos encontrando gran parte del mercado empresarial que, puertas adentro, parece el placard de mi dormitorio, sin importar la fachada futurista que expongan. La tecnología actual permite resolver esto de forma sencilla y además agregar valor mediante tendencias ya establecidas como IoT (Internet de las Cosas). Hoy, el tradicional segmento de servicios de guardado fue impactado por la innovación que proporciona la ciencia y las soluciones integrales. Esto promueve en las empresas una notoria eficiencia en materia de costos, disponibilidad de los espacios y control de su inventario.

También, la solución SAAS resuelve en un solo proveedor el trabajo de varias áreas o personas que antes se ocupaban de trasladar, inventariar y gestionar el mobiliario. Y por último y no menos importante, el desarrollo SAAS, propone a las empresas convertirse en un destacado eslabón dentro del trayecto de circularidad de aquellos objetos que pueden ser reutilizados vendidos o donados, fuera de la firma.

Sin lugar a dudas, se vive una oportunidad única y las empresas son las encargadas de promover la revolución digital, acompañada de sostenibilidad y eficiencia.

*CTO y cofundador de SpaceGuru

RM