La curiosa forma que tienen los ricos para pedir prestado dinero con sus obras de arte

Una buena forma de obtener dinero rápido para los millonarios que buscaban financiar algún proyecto era vender parte de su colección de arte. Sin embargo, en los últimos meses está práctica pareciera no ser tan rentable. De hecho, en mayo, la principal temporada de subastas en Nueva York registró una caída del 23% en valor en comparación con el año anterior, y los más acaudalados del mundo prefirieron mantenerse al margen de las adquisiciones.

Ante este descenso en las ventas de obras de arte, muchos comenzaron a replantearse sus opciones y es ahí cuando se volcaron al pujante mundo de los préstamos relacionados con el arte.

“Si uno es dueño y precisa liquidez ahora, suspende la venta y, en lugar de ello, solicite un préstamo sobre sus obras de arte, aguardando a que mejoren las condiciones del mercado”, explicó a Bloomberg Línea Adriano Picinati di Torcello, coordinador mundial de arte y finanzas de Deloitte. A su juicio, esto está contribuyendo al crecimiento del mercado de préstamos sobre obras de arte.

Si bien no se conoce con certeza el tamaño exacto del mercado, Deloitte estima que los préstamos pendientes contra obras de arte podrían sobrepasar los US$36.000 millones en 2024, frente a los entre US$29.000 y US$34.000 millones en 2023. La cifra también es comparable a los entre US$20.300 y US$23.600 millones de préstamos pendientes hace cinco años, según Deloitte.

Así, por ejemplo, Bank of America ha visto cómo las nuevas líneas de crédito respaldadas por arte aumentaban más de un 14% en comparación con hace un año, según Drew Watson, responsable de servicios de arte. Su libro de préstamos usando obras de arte alcanzó recientemente su máximo histórico. “Incluso en un entorno de tasas más altas, la gente sigue aprovechando las oportunidades oportunas”, solicitando préstamos sobre sus obras de arte en lugar de venderlas con descuento o vender acciones, recalcó Watson.

Desde que formó su grupo de servicios de arte en 2017, el Bank of America ha crecido hasta captar más del 30% de la cuota de mercado, según un portavoz.

Sucede que el préstamo de obras de arte ofrece ventajas específicas a los propietarios adinerados que evalúan sus inversiones cuando los mercados financieros en general se enfrentan a la volatilidad. A diferencia de las acciones, el arte no está sujeto a oscilaciones diarias y se valora anualmente. "No preguntamos cada día cuál es el valor de su Andy Warhol", afirma Katy Lingle, responsable estadounidense de soluciones de préstamo en JPMorgan Chase & Co. Private Bank.

Dentro del negocio de gestión de activos y patrimonios de JPMorgan (JPM), los préstamos para obras de arte han aumentado un 1% interanual, en línea con otros préstamos de ese negocio, según un portavoz.

Frente a este escenario, los mayores bancos estadounidenses están tratando de ampliar su alcance en el mercado del arte como una forma de atraer y retener a algunas de las personas y familias más ricas del mundo. Abastecer a los acaudalados significa a menudo competir con sus rivales para ofrecer productos más diversos, luchando contra la amenaza constante de que los clientes puedan trasladar su dinero a otra parte.

¿Cómo funcionan préstamos para obras de arte?

Los préstamos para obras de arte funcionan como líneas de crédito, por lo que los clientes recurren a ellos y los devuelven a medida que pueden. Igualmente, cabe remarcar que sólo están disponibles para los ricos, dada la naturaleza de la garantía. Cuanto mayor es la colección, más flexibilidad hay para los prestatarios.

El banco estructura estos préstamos con una tasa de interés variable, por lo que con el tiempo el coste del capital podría disminuir si los tipos bajan. El tipo de interés se basa en el tipo de financiación a un día garantizado, más un diferencial, detalló Watson. Por tanto, si los tipos bajan, es más probable que aumenten este tipo de préstamos.

Citigroup, que estima su cuota de mercado entre el 10% y el 15%, cuenta con una base estable de clientes de préstamos para obras de arte porque las tasas de los préstamos para obras de arte siguen siendo favorables en comparación con otros préstamos, según Fotini Xydas, responsable de financiación de obras de arte de Citi Private Bank. "Aunque los tipos sean más altos, el arte es un activo muy estable a largo plazo, en comparación con otros activos en términos de volatilidad", sostuvo.

De acuerdo con información de Bloomberg Línea, para poder optar a ellas en el Bank of America y el Citigroup, una colección suele tener que valer al menos US$10 millones, lo que garantiza un préstamo de US$5 millones o más. Bank of America suele ofrecer un 50% de préstamo sobre el valor, con un valor mínimo de cada pieza de unos US$100.000.

Los plazos van de uno a tres años aproximadamente, con opción de renovación, y los clientes pueden seguir manteniendo sus piezas protegidas en casa siempre que sea dentro de EE.UU. Citigroup busca un valor mínimo de US$200.000 por pieza.

Por su parte, JPMorgan basa el tamaño de sus préstamos en el valor de la colección y la solidez del prestatario. El banco busca la diversidad de las piezas, asegurándose de que sean de "calidad museística", remarcó Lingle. Además, se realiza un análisis financiero de los prestatarios para asegurarse de que pueden hacer frente al servicio de la deuda.

Ejemplos de préstamos con obras de artes

Un cliente del Citigroup que había coleccionado varias piezas de Pablo Picasso y Claude Monet las utilizó para obtener una línea de crédito destinada a cubrir los impuestos relacionados con la planificación de sucesiones.

Otro cliente de capital privado quería una línea de crédito para ayudar a financiar una petición de capital. Bank of America facilitó un préstamo de US$10 millones a un prestatario preocupado por la volatilidad del mercado, utilizando como garantía su colección de arte contemporáneo y de posguerra.

