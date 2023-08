¿Cómo invertir para ganarle a la inflación?

En contextos turbulentos como los actuales, una de las principales prioridades es la de tratar de cuidar el valor de los pesos. La devaluación del 20% luego de las PASO, como así también la escalada del dólar blue que rozó los $800 y ahora oscila alrededor de los $750 impacta de lleno en las opciones de inversión que tienen los ahorristas minoristas.

Sin embargo, siempre hay opciones seguras y transparentes que permiten no solo no perder valor, sino también ganarle a la inflación. Y los resultados así lo demuestran. Una opción puede ser la inversión llamada “renta mensual” de la start up de inversiones Simplestate.

¿Cómo le fue a esta inversión? Si una persona invirtió solamente $10.000 por mes durante los últimos 13 meses, gracias a la renta mensual del 8% de tasa anual en dólares, el acumulado invertido llega a $250.371, lo que equivale a una rentabilidad del 93%.

Como referencia, si esos más de $250.000 hoy se cambiaran a dólar blue (cotizando a $745), el inversor tendría 335,57 dólares en sus manos.

Según explica Gonzalo Abalsamo, CEO de Simplestate, realizar esa inversión mensual, aunque sea montos chicos, es muy importante. "Ese monto invertido de manera mensual hace que hoy una persona tenga en sus manos 167 dólares más que si se hubiera quedado con los pesos sin hacer nada”, detalla.

RM