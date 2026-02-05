1 de cada 3 personas no logra desconectarse en vacaciones

Las vacaciones son un período de descanso donde las personas deberían poder desconectarse de sus obligaciones laborales, relajarse y recargar sus baterías para afrontar un nuevo año. Sin embargo, un estudio de Randstad reveló que solo el 38% de los trabajadores argentinos logra una desconexión total o mayoritaria durante ese tiempo.

En Argentina, el 47% asegura que solo responde cuestiones urgentes, mientras que el 32% afirma que responde llamados y correos laborales porque le gusta estar al tanto de lo que sucede en la oficina. Por su parte, un 6% indica que responde comunicaciones laborales porque se lo impone su trabajo o su jefe directo, y un 15% reconoce que nunca logra desconectarse totalmente del trabajo durante las vacaciones.

Vacaciones 2026: ¿cómo desconectar del trabajo y la tecnología?

Al consultar a los trabajadores sobre sus percepciones respecto de la actitud o expectativa de jefes o empleadores durante las vacaciones, un mayoritario 54% de los argentinos asegura que nunca se siente presionado para responder comunicaciones laborales, mientras que el 39% afirma sentir presión únicamente frente a temas urgentes.

El estudio profundiza específicamente sobre la desconexión de la tecnología durante las vacaciones. Así, surge que solo el 10% de los trabajadores argentinos asegura desconectarse totalmente de la tecnología, mientras que el 28% afirma desconectarse bastante. En contraste, el 39% señala que se desconecta solo un poco, y el 23% asegura seguir conectado todo el tiempo, aunque no necesariamente por motivos laborales.

Al indagar sobre el volumen de trabajo durante los meses de vacaciones, el 56% de los trabajadores argentinos afirma que su carga laboral disminuye durante los meses de enero y febrero, mientras que el resto indica que se mantiene igual al resto del año.

Vacaciones productivas: ¿Cómo aprovechar el descanso para planificar el año?

¿Cómo se toman las vacaciones los argentinos?

La encuesta también releva cómo organizan los argentinos sus días de descanso. El 31% afirma tomarse todos los días de vacaciones disponibles juntos, mientras que el 33% los divide en dos partes. Por su parte, el 28% prefiere reservar algunos días para eventos especiales, y un 8% asegura que nunca se toma vacaciones.

“Promover una desconexión efectiva del trabajo y de la tecnología durante las vacaciones es clave para prevenir el agotamiento, cuidar la salud emocional y sostener el bienestar a largo plazo. El descanso no debería ser una excepción, sino una parte central de una cultura laboral saludable”, concluye Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

RM