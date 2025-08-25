Mónica Beatriz Serena Cordero: tu grafología es la música de tu alma

¿Cuáles son las 5 claves del éxito?

La pasión por mi actividad y su funcionalidad e impacto en la vida de los demás. Metas claras y perseverancia en el desarrollo del contenido y la transversalidad reflejando resultados visibles. La adaptabilidad, y dar a conocer este camino como medio de autoconocimiento, a través de la morfología y contenido de la escritura.

¿Qué estrategias considera fundamentales para capitalizar los errores o fracasos durante el proceso de emprender?

Mi servicio es siempre subjetivo. La ciencia grafológica es hija de la psicológica, en forma grupal o individual, esclareciendo el origen de algún conflicto. Las mediciones cuantitativas de la morfología de la letra o firma llevan a equivalencias psicológicas que informan a su autor sobre su personalidad. De las devoluciones y observación directa puedo identificar aciertos y errores.

¿Cómo debe presentarse un producto o servicio ante un potencial financista para conseguir capital económico y financiero?

Claridad, escalabilidad y retorno. El servicio grafológico, con la metodología específica que lo abordo, permite un amplio abanico de utilización y funcionalidad. La presentación en eventos de pequeña, mediana o gran escala —hasta llegar a una conferencia— ofrece iguales resultados. Mi capacitación constante en comunicación asertiva y liderazgo me posicionan.

¿Qué condiciones debe tener un producto para poder venderse en el mercado local?

Mi servicio contrapone dos análisis: el escritural en su morfología y el discurso oral en su contenido. En menos tiempo, brinda mucha más información al consultante que cualquier otra terapia alternativa. Calidad, satisfacción, confiabilidad, accesibilidad, personalización y construcción de verdaderas relaciones para quien esté dispuesto. Y mejorar así su calidad de vida.

¿Cuáles son los pasos que debe seguir un emprendimiento para llegar a los mercados globales?

Mi servicio grafológico contiene una especificidad: escribir es un acto universal. La grafología analiza escrituras cuyos alfabetos latino o americano se desarrollan de izquierda a derecha, con distinción de mayúsculas y minúsculas. Esto aporta, en el análisis morfológico, un crecimiento de autoconocimiento integral, porque abarca aspectos sociales, morales, sexuales, afectivos, etc.

“Tu grafología refleja tu información inconsciente, lo que te permite identificar rápido y solucionar.”

Instagram:@grafo_santafe

TikTok:@grafologiaintegral

Celular: +54 342 5510067