Tiene 21 años y pasó de jugar Minecraft a facturar más de US$ 1 millón al año

La historia de Julián Guerrero, 21 años, es el reflejo de cómo una pasión temprana puede transformarse en un negocio de escala global. A los 13 años, en su Trenque Lauquen natal, comenzó a programar en sus tiempos libres modificando "jueguitos" de Minecraft. Hoy, apenas ocho años después, es el responsable de un sistema de inteligencia artificial que procesa cientos de miles de conversaciones mensuales para compañías del sector financiero, generando un impacto económico millonario.

Guerrero es cofundador y CTO de Plaude, una startup que ya supera el millón de dólares de facturación anual. La compañía se especializa en automatizar operaciones y facilitar decisiones a escala mediante sistemas de IA. Su misión es empoderar a empresas para operar globalmente sin complejidad.

El problema que identificó este joven emprendedor fue que las herramientas de atención al cliente se habían quedado atrás frente a lo que la inteligencia artificial ya hacía posible. Las soluciones tradicionales eran frustrantes, costosas y automatizaban apenas una pequeña parte del trabajo: podían responder preguntas simples, pero no resolver procesos complejos.

Al mismo tiempo, comenzaban a aparecer los primeros agentes de inteligencia artificial, pero todavía no eran lo suficientemente confiables ni seguros para operar en industrias reguladas como la financiera, donde un error puede afectar una cuenta, una transacción o el dinero de una persona.

Su principal desarrollo es un Agente de IA diseñado para cerrar esa brecha y construir un agente de IA capaz de comprender cada caso, utilizar las herramientas de la empresa y resolver problemas de principio a fin, pero con los controles, la trazabilidad y la seguridad que exige una institución financiera. Logró automatizar soporte y operaciones financieras sensibles, permitiendo ejecutar procesos complejos en una industria altamente regulada.

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El camino hacia la excelencia tecnológica

Mientras sus días transcurrían del colegio a su casa, el ecosistema de los videojuegos de "mundo abierto" se convirtió en el primer laboratorio para Guerrero. Allí interactuó con personas de otros países lo que le permitió conocer a quien fue su mentor, un miembro del grupo Aleph SMP conocido como "Kelecraft", quien le enseñó a programar y a adentrarse en el mundo de las computadoras.

Criado en Trenque Lauquen, con un hermano mayor, un papá trabajando en una empresa de seguimiento digital, Julián terminó sus estudios secundarios con calificación de 10 en todas las materias y en el año 2023 logró entrar al ITBA donde inició la carrera de Ingeniería Informática. Durante su carrera universitaria se rodeó de un círculo de emprendedores donde conoció a uno de los primeros integrantes de la billetera virtual argentina Belo, y posteriormente a Manuel López, quién sería su dupla para la fundación de Plaude.

Su participación activa en el ecosistema de emprendedores del ITBA lo llevó a formar parte de Tech Trek, una organización estudiantil de la universidad que conecta a los alumnos con el ecosistema tecnológico e innovador de todo el mundo. Julián fue uno de los 7 estudiantes de su carrera seleccionado por el ITBA. para liderar el prestigioso proyecto "TT Silicon Valley", un viaje de dos semanas a la meca tecnológica mundial para visitar gigantes como Google, Apple, Tesla, GitHub y Amazon, instituciones como Stanford University, y reunirse con emprendedores argentinos radicados allí.

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Plaude: automatización inteligente con impacto millonario

A finales de 2024 y con una inversión de 50.000 dólares, funda Plaude, junto con Manuel López. En Plaude, Julián es CTO liderando las áreas de ingeniería, desarrollo de producto, infraestructura de IA, operaciones con clientes y arquitectura de sistemas.

El AI Agent que desarrolló procesa alrededor de 400.000 conversaciones mensuales. Su principal cliente es AstroPay, donde la implementación de esta tecnología logró reducir el tiempo promedio de resolución de casos de 90 horas a apenas 22 minutos. Este salto de eficiencia representa un impacto económico estimado superior a US$1,5 millones por año, producto de la automatización y la disminución de costos operativos. “A diferencia de los chatbots tradicionales, este agente no se limita a responder consultas. Ejecuta operaciones, toma decisiones dentro de parámetros establecidos y, ante situaciones desconocidas, consulta a especialistas del equipo humano. Ese nuevo conocimiento es incorporado y reutilizado en futuras interacciones, logrando una mejora continua en su desempeño”, comenta Julián.

Además de AstroPay, Plaude mantiene proyectos con compañías como Meru, Wallbit y Kontigo, consolidando su posición en el ecosistema de IA aplicada a servicios financieros.

Su trabajo lo llevó a intercambiar experiencias con referentes de empresas tecnológicas internacionales como Vercel, Auth0, xAI, Anthropic, Scale AI, HappyRobot y PedidosYa. Paralelamente, continúa participando en hackathons y en la organización de Tech Trek. "La mejor inteligencia artificial no reemplaza el criterio humano; lo potencia. Permite que los equipos resuelvan en minutos tareas que antes demandaban horas, con mayor consistencia, eficiencia y control", concluye el joven emprendedor que está redefiniendo las operaciones financieras desde Argentina para el mundo.

RM