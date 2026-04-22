Mostaza sorteará 23 viajes al Mundial FIFA 2026

Mostaza sorteará 23 viajes al Mundial. La iniciativa busca que clientes de todas las provincias tengan la oportunidad de participar y ganar. Esta propuesta se realiza en el marco del relanzamiento de la app y su nuevo programa de fidelización MostaClub. La nueva app y el ecosistema de fidelización están fuertemente apalancados en la gamificación, permitiendo que cada compra se transforme en puntos, beneficios y oportunidades únicas, incluyendo la posibilidad de viajar al Mundial.

“Con MostaClub damos un paso más en nuestra evolución digital y en la construcción de una relación de largo plazo con nuestros clientes. Queremos que cada persona que elige Mostaza se sienta parte de la marca y tenga acceso a experiencias inolvidables. Por eso hoy somos la marca que más hinchas llevará al Mundial, con ganadores de todo el país”, destacó Carola Garibaldi, directora de Marketing de Mostaza.

Los viajes ganadores tendrán incluidos los pasajes aéreos, el alojamiento, entradas para partidos y traslados. Asimismo, los participantes podrán acceder a premios exclusivos vinculados al Mundial, como camisetas, artículos firmados por jugadores de la Selección Argentina y muchos beneficios más en gaming, eventos, merch y productos.

Dos marcas argentinas se unen este verano para lanzar el producto de la temporada

Requisitos principales para participar

Para participar, los interesados deberán:

Bajarse la app de Mostaza en el celular.

Ser parte de MostaClub. Comprando por la APP sumas puntos y canjeando 200 pts ya estás participando del sorteo. Cuanto más compras más chances tenes.

RM