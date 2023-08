¿Qué es Mercury 13, el nuevo holding que apuesta por el fútbol femenino?

Victoire Cogevina Reynal, reconocida empresaria greco-argentina defensora de la igualdad de género en deportes, anunció el lanzamiento de Mercury 13 con una inversión de US$ 100 millones. Este holding, propietario de varios clubes, se centra en la adquisición de participaciones de control en equipos de fútbol femenino profesional de Europa y América Latina.

Cabe señalar que el grupo ya cuenta con su primera adquisición, el equipo femenino de la segunda división inglesa, Lewes FC. De acuerdo a lo informado, el grupo firmó un acuerdo de exclusividad para invertir en el club. "Lewes fue una elección clara, ya que representa muchos principios básicos de cómo creemos que debe gestionarse un club femenino", afirmó Cogevina.

Asimismo, desde Mercury 13 aseguraron que se encuentran avanzadas las negociaciones con equipos de primera división en España, Italia, Argentina y Uruguay.

Mercury 13, el proyecto

Mercury 13 nació de una misión muy clara: construir un mundo más prometedor para su hija recién nacida. Para ello, la empresaria convocó a un colectivo de líderes de la industria que compartían su pasión por crear un cambio disruptivo en el fútbol femenino.

Su nombre es un homenaje al talento de 13 mujeres que, habiendo pasado la prueba de astronautas, no les fue permitido trabajar para la NASA por razones de género. El programa que llevaría al espacio una nave tripulada solo por mujeres fue cancelado en 1961. Las autoridades del momento no creyeron que mujeres solas podrían alcanzar el objetivo.

Programa Mercury 13 de la NASA

El grupo está formado por ejecutivos experimentados con un historial de éxitos en el deporte, la inversión y la tecnología. La fundadora aseguró que el equipo está posicionado con antecedentes, experiencia y habilidades únicas para convertirse en el principal actor en este espacio.

Entre los miembros confirmados del grupo se encuentran Luis Vicente, ex director de Innovación de la FIFA, Nancy Hensley, ex directora de Producto y Marketing de Stats Perform, Eniola Aluko, exfutbolista profesional del Chelsea y de la selección inglesa y ex Directora Deportiva del Aston Villa femenino y del Angel City FC, así como Arianna Criscione, ex portera del Paris Saint Germain y consultora experta en fútbol femenino.

Además de formar un equipo directivo altamente cualificado, el holding atrajo a miembros clave para su consejo asesor, como el veterano asesor deportivo Michael Broughton, cofundador de Sports Innovation Partners, Ebru Koksal, exconsejera delegada y miembro del consejo de administración del club de fútbol turco Galatasaray y Brigit Lee, ejecutiva de tecnología actualmente en Sony PlayStation y anteriormente en Amazon y Best Buy.

"Construir un equipo directivo y un consejo asesor de categoría mundial ha sido mi primera orden del día", señaló Cogevina. "El fútbol femenino carece de ejecutivos dedicados que puedan llevar el negocio al siguiente nivel y transformarlo en la mejor clase de activos de nuestra generación", opinó.

La visión de Mercury 13 es convertirse en el estándar de la industria de la propiedad del fútbol femenino, identificando e invirtiendo en los súperclubes de la próxima década e impulsando su poder comercial para atraer a un mercado masivo, aunque desatendido: las aficionadas al fútbol.

Estrategia de inversión

La estrategia de adquisición del grupo se basa en una profunda comprensión de que el fútbol femenino es un juego diferente, y los aficionados desean una experiencia diferente. Comprender a estos aficionados es fundamental para el éxito de los clubes de fútbol del grupo.

Mercury 13 se centrará únicamente en la adquisición de clubes de fútbol femenino con un alto potencial de promoción y comercialización. "También pretendemos influir en la industria aportando paridad en los datos en torno al fútbol femenino. Esto es crucial para el crecimiento de la industria del fútbol femenino y sus oportunidades comerciales", indicó Hensley, ex Chief Product Officer de Stats Perform, la mayor empresa de datos deportivos del mundo.

"Con la temprana eliminación de Estados Unidos y la llegada de España, Inglaterra y Suecia a semifinales, se consolida el potencial comercial del fútbol femenino en Europa. Para el fútbol europeo y las marcas que miran el segmento desde la barrera, la Copa Mundial de la FIFA 2023 ha sido la confirmación que necesitaban para empezar a considerar el fútbol femenino como el deporte femenino más visto del mundo", sentenció Cogevina.

"No debemos poner al fútbol femenino en el incómodo e injusto lugar de compararlo con el masculino, sino que se erige por sí mismo como un producto que está preparado para trastornar la industria del fútbol tal y como la conocemos", puntualizó.

Lewes FC, el primer equipo del mundo equitativo

Este equipo de la segunda división inglesa, está cerca del ascenso en la Barclay's Super League, se distingue por ser el primer club del mundo que divide de forma equitativa el presupuesto y los recursos entre el equipo masculino y el femenino.

También, se caracteriza por ser uno de los que mayor asistencia tiene en el país. En las últimas dos temporadas se cuadruplicó la cantidad de hinchas y el precio de las entradas aumentó un 160%.

En los últimos cinco años, el patrocinio del Lewes FC se multiplicó por veinte, y marcas mundiales como Xero, Lyle & Scott y SumUp se incorporaron como patrocinadores.

"Las mujeres del Lewes FC están al borde de la grandeza, y estamos impacientes por ayudarlas a alcanzar el ascenso y nuevas escalas de comercialización en asociación con Mercury 13". aseveró la empresaria Victoire Cogevina.

Maggie Murphy, consejera delegada de Lewes FC, declaró: "A lo largo de muchos años, y gracias a los esfuerzos de nuestros propietarios, voluntarios, empleados, entrenadores, jugadores y directivos, hemos construido colectivamente un club del que podemos sentirnos orgullosos".

"Conscientes de que sólo hemos arañado la superficie de nuestro impacto potencial dentro y fuera del campo, hemos buscado socios potenciales que pudieran no sólo unirse a nuestra comunidad del club, sino elevarla. El equipo de Mercury 13 ha demostrado su compromiso con nuestros firmes principios de igualdad, equidad, propiedad de los aficionados e impacto en la comunidad local y global, lo cual es difícil de pedir a un socio inversor, por lo que estamos deseando avanzar en las conversaciones", agregó.

