¿Cómo las empresas impulsan su estrategia para relacionarse con el medioambiente?

En el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, celebrado el 27 de septiembre, compañías de diversos sectores dialogaron con Fortuna web acerca de sus prácticas cotidianas para cuidar el medioambiente. De esta forma, las empresas buscan que se tome real dimensión de la importancia de reducir la huella de carbono al mismo tiempo que se crean métodos de producción sustentables.

En primer lugar, Ignacio Alegro, gerente de Medio Ambiente de Marfrig, explicó que la compañía decidió adaptar sus procesos productivos para proteger al planeta. Asimismo, reveló que para la elaboración de sus productos se utilizan energías renovables y que cuenta con un tratamiento especial para los residuos y el agua.

"En nuestra principal planta en Argentina generamos, mediante el tratamiento controlado de nuestros residuos orgánicos, un subproducto denominado compost. Dicho subproducto está siendo utilizado como sustrato para fertilizar el suelo. Además, con nuestro principal residuo orgánico (rumen) estamos generando energía eléctrica mediante su tratamiento anaeróbico", comentó Alegro. "Asimismo, todas nuestras plantas poseen un sistema de tratamiento de efluentes controlado y eficiente con el objetivo de no contaminar los cuerpos de agua receptores y realizar el control de nuestra operación", agregó.

Por otra parte, el gerente de Medio Ambiente de Marfrig contó que siguen implementando cada vez más y mejor tecnología para que los proveedores directos e indirectos contribuyan al crecimiento sostenible del sector a nivel global. Mediante un sistema de control por geolocalización, se monitorean los campos que le proveen el ganado y generan un mapa de mitigación de riesgos donde se observan diferentes indicadores socioambientales, se cruzan los datos de los rebaños de ganado existentes en las mismas áreas se identifican qué proveedores están más expuestos y en zonas socioambientales vulnerables.

"Junto al INTI elaboramos un estudio sobre el ciclo de vida de nuestros productos (LCA), incluyendo cortes bovinos congelados con y sin hueso, cortes enfriados sin hueso, y hamburguesas bovinas congeladas marca Paty. Este estudio evaluó el desempeño ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida (desde la cría de ganado en etapa de producción primaria hasta la disposición final), contando con la participación de seis productores ganaderos", concluyó.

Por su parte, Martín Castro, director General de Whirlpool Lar South, aseguró que las acciones de sustentabilidad son una parte integral de los imperativos estratégicos y prioridades operativas de Whirlpool a nivel mundial, ya que están profundamente arraigados con la visión, misión y valores que tienen como organización.

"En Argentina, la meta principal es la de trabajar e impulsar la sustentabilidad en las operaciones, procesos y productos, alineados siempre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Pacto Global de las Naciones Unidas, con el propósito de mejorar la vida en nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestras operaciones hoy y en el futuro", indicó.

Por esta razón, al diseñar sus productos, se piensa tanto en la experiencia de usuario como en brindar productos de óptimo desempeño. A través del concepto "Diseño para la Sostenibilidad", la compañía busca reducir el uso de recursos no renovables, disminuir la huella de carbono y de agua, y mantener altos estándares de calidad y desempeño. Ejemplo de esto es la nueva tecnología patentada por Whirlpool -llamada SlimTech- que introduce un aislamiento al vacío para heladeras que reduce el grosor de las paredes en un 66% y aumenta la capacidad interna en un 25%, ya que se elimina la necesidad de voluminosos aislamientos de espuma de poliuretano. Este avance mejora el rendimiento de la heladera y disminuye el impacto ambiental al facilitar el reciclaje al final de su vida útil.

En esa línea, la empresa reforzó su colaboración con la ONG Plantarse y Club del Clima a través de acciones en beneficio de la biodiversidad como la creación de Bosques Digitales y las campañas de donación de árboles en todo el país, con especial foco en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones, San Juan, Jujuy, Chaco, Salta y Santa Fe, en línea con nuestro programa de compensación de CO2.

También, cuentan con una nueva planta productiva en Pilar que requirió una inversión de US$ 52.000.000 y es hoy en día un modelo en sostenibilidad y eficiencia. De hecho, la planta contribuye a la biodiversidad con 8.000 m² de área verde y la plantación de 50 árboles autóctonos, además de utilizar químicos de bajo impacto ambiental.

Mauricio Canineo, CEO de Pirelli Argentina, contó algunas de las acciones que lleva adelante la compañía. Entre ellas, se destacan:

La compañía apunta a ser carbono neutral para 2030, y alcanzar el Net Zero en 2040. En esta línea, logró una reducción del 51% en su huella de carbono desde 2018 (adelantó a la meta inicial propuesta para 2025, ya que lo alcanzaron en 2023). Incluso, recientemente, Science Based Targets initiative (SBTi) aprobó los objetivos a corto y largo plazo sobre la reducción de las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de la compañía.

Pirelli impulsa la transición hacia la sostenibilidad mejorando la eficiencia energética y adoptando la virtualización junto con un mayor uso de materiales biológicos y reciclados. Invierte un 6% de los ingresos de productos de alto valor en I+D, la compañía posee más de 5.800 patentes.

También promueve el uso de materiales renovables en toda su cadena de valor (+60% en 2030) e impulsa el uso de materiales reciclables a lo largo del proceso productivo (+7% para 2030). Apunta a disminuir la cantidad de materiales fósiles en uso de un 68% en 2020 a un 40% en 2025 y 30% en 2030.

Además, es la primera empresa en producir una gama completa de neumáticos certificados FSC™ (Forest Stewardship Council™, una certificación que garantiza la correcta gestión de los recursos forestales) para motorsport.

Para 2025, el desarrollo del 60% de los neumáticos para nuevos modelos será completamente virtual y será 100% para nuevas líneas de reposición.

Julio Porras Zadik, CEO de Claro en Argentina, Uruguay y Paraguay, señaló que la firma implementó un programa sostenible en eficiencia energética y reducción de huella de carbono. Para lograr este objetivo, fijaron dos líneas de trabajo complementarias: una corresponde al uso más eficiente de recursos energéticos en los procesos operativos. La otra, es la incorporación y uso de fuentes renovables para mejorar nuestra matriz energética a través de un acuerdo firmado con YPF Luz.

A su vez, mantuvieron sus inversiones en proyectos ambientales para garantizar una operación cada vez más eficiente, con energías limpias. Así, buscan consolidarse como referente en el sector. Su meta final es reducir la huella de emisiones de CO2e en un 52% para el año 2030 y llegar a la neutralidad de emisiones en el 2050.

"La estrategia de sustentabilidad de Grupo San Cristóbal parte del principio cultural que nos guía es “Lo hacemos sustentable”. En línea con la Agenda 2030, esta atiende a los desafíos y las expectativas actuales más relevantes para las empresas de la industria aseguradora", sostuvo Silvia Battilana, Especialista en Sustentabilidad de Grupo San Cristóbal.

"Desde Ecoplas, la asociación civil sin fines de lucro, impulsamos el desarrollo sustentable de la industria plástica. Como organización especializada en plásticos y medio ambiente, la sustentabilidad es transversal a todas nuestras áreas. Llevamos adelante diversas prácticas que se comprometen con el cuidado del medio ambiente, enfocándose principalmente en la transición hacia una economía circular de los plásticos.", subrayó

"En Tecspal, es fundamental para nosotros estar comprometidos con el cuidado del medio ambiente. A través de nuestro programa de buy back, ofrecemos un servicio de recompra de equipos usados que permite extender la vida útil del hardware y fomentar la sustentabilidad. Las empresas pueden devolver sus equipos antiguos y los de sus colaboradores, y nosotros nos encargamos de su reacondicionamiento o reciclaje responsable. Esto no solo optimiza la gestión de hardware, sino que también contribuye a la reducción de costos y a la promoción de prácticas ecológicas", comentó Juan Pablo Bordaberry, CEO de Tecspal.

"En Plaza Logística estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, mejorando nuestro desempeño en aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. En términos ambientales, enfocamos nuestros esfuerzos en tres ejes: la adopción de estándares ambientales, la gestión de emisiones de CO₂ y la eficiencia energética", detalló María Jimena Zibana, gerente de Sustentabilidad de Plaza Logística.

"Nuestras acciones en torno al cuidado del medio ambiente se enmarcan dentro de nuestra estrategia de sustentabilidad llamada We Are Going. Dentro de esta estrategia, nos enfocamos en el uso de materiales con menor impacto ambiental, y constantemente buscamos incorporar opciones más sostenibles en nuestras colecciones", declaró Brais Ruiz García, Head of Sustainability de BSG.

"En Naranja X delineamos una estrategia integral para convertirnos en una empresa cada vez más respetuosa del medioambiente. Entendemos la gestión sustentable como un proceso dinámico que requiere innovación y adaptaciones constantes, es por esto que fomentamos un diálogo continuo tanto a nivel interno como con nuestros grupos de interés, buscando sinergias y oportunidades para mejorar nuestras prácticas", dijo Pablo Bocco, Líder de Innovación Social y Sustentabilidad en Naranja X

En Schneider Electric, hemos desarrollado diversas acciones a lo largo del último año que reafirman nuestro compromiso con la sostenibilidad. Un eje central ha sido nuestro programa Schneider Sustainability Impact (SSI), que mide el avance hacia seis compromisos globales de sostenibilidad para 2021-2025, cubriendo las dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Este programa, nos permitió ayudar a nuestros clientes a reducir más de 553 millones de toneladas de CO2 desde 2018 y avanzar en la transformación de nuestra cadena de suministro", contó Sofía Yrigoyen, Sustainability Development Leader en Schneider Electric APU.

"Además, nos hemos fijado objetivos ambiciosos: ser carbono neutrales para 2025, alcanzar emisiones netas cero en nuestras operaciones para 2030 y lograr una cadena de valor neta cero para 2050", agregó.

Por último, desde Mostaza también adelantaron algunas de sus prácticas en el cuidado del medioambiente. Desde manejo de plásticos hasta el reciclado de aceite de cocina se busca la manera de proteger el planeta y volverse cada vez más sustentables.





