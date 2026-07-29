Turismo 2026: los destinos que eligen los argentinos y cómo cambió la forma de viajar

El turismo argentino mostró nuevas tendencias durante el primer semestre de 2026: crecieron los viajes al exterior, ganaron terreno destinos que antes eran considerados de nicho y los grandes eventos deportivos y musicales se consolidaron como motores de la demanda. En ese sentido, un estudio privado reveló que los grandes eventos internacionales tuvieron un impacto directo sobre las decisiones de los viajeros. Durante el primer semestre, el Campeonato del Mundo generó fuertes saltos en las búsquedas hacia distintas ciudades de Estados Unidos a medida que avanzaba la competencia.

Atlanta registró un incremento del 8.400% en las búsquedas después de la clasificación a semifinales, mientras que Nueva York tuvo una suba del 6.000% tras el pase a la final. En Kansas City, las búsquedas crecieron 3.300% durante los cuartos de final. La tendencia no quedó limitada al deporte. El anuncio de la gira mundial de Harry Styles provocó un aumento superior al 1.000% en las búsquedas para viajar a San Pablo en julio, luego de que se confirmara su recital.

Desde Despegar señalaron que estos movimientos reflejan una demanda cada vez más dinámica, en la que los viajeros toman decisiones prácticamente en tiempo real frente a acontecimientos deportivos y culturales.

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Vacaciones de invierno: qué destinos eligen los argentinos

La demanda para las vacaciones de invierno también mostró un fuerte crecimiento. Los viajes dentro de la Argentina aumentaron 15% respecto del año pasado, mientras que los destinos internacionales registraron una suba del 32%.

Dentro del país, Bariloche volvió a ubicarse al frente de las preferencias, seguida por Puerto Iguazú, Mendoza y Salta. Los destinos vinculados con la nieve también tuvieron un buen desempeño. Las búsquedas hacia Neuquén crecieron 30% y las de Ushuaia aumentaron 21%, en línea con el interés por las experiencias invernales.

Para quienes optaron por viajar al exterior, Río de Janeiro lideró el ranking, seguido por Santiago de Chile, Miami, San Pablo y Nueva York.

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Tokio y Aruba, los destinos que más crecieron

Más allá de los destinos tradicionales, el primer semestre dejó una de las principales novedades del turismo argentino: Japón dejó de ser un destino de nicho.

Tokio pasó del puesto 38 al noveno lugar entre los destinos internacionales más elegidos, con un crecimiento superior al 600% en las búsquedas. La tendencia se extiende a otras ciudades japonesas como Osaka, Kyoto, Hiroshima y Nagoya, que forman parte del recorrido de los argentinos que eligen conocer el país. Según Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, el crecimiento de la capital asiática confirma una tendencia que la compañía venía observando desde hace más de un año, mientras que Aruba muestra cómo una mejor conectividad puede impulsar rápidamente el interés por nuevos destinos.

Otro destino que aceleró su crecimiento fue Aruba, cuyas búsquedas aumentaron cerca de 200%, impulsadas en buena medida por una mayor conectividad aérea y la incorporación de vuelos directos desde Argentina.

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Paquetes turísticos: una alternativa que gana terreno

Otra de las tendencias que se consolidó durante el semestre fue la compra de paquetes turísticos, que permiten combinar en una misma operación vuelos, alojamiento y servicios adicionales como traslados, actividades o asistencia al viajero.

Durante el verano, la demanda de paquetes para destinos nacionales creció 27% interanual. Salta encabezó el crecimiento, con una suba del 50%, seguida por Puerto Iguazú (35%), Mendoza (30%) y Bariloche (29%). En los viajes internacionales, los paquetes aumentaron 21%. Búzios tuvo el mayor crecimiento, con 101%, mientras que Río de Janeiro avanzó 26% y Punta Cana 24%.

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Cómo pagan los argentinos sus viajes

La financiación también se convirtió en una pieza central para concretar los viajes. Durante Carnaval, las tarjetas de crédito concentraron el 65% de las operaciones, mientras que los pagos en dólares aumentaron 20% interanual. En Semana Santa, el crédito volvió a liderar las operaciones, con 62% de las transacciones. Además, la mitad de las compras de viajes nacionales se realizaron en cuotas.

En el segmento internacional también creció el uso de alternativas como las cuotas y los pagos en dólares con tarjeta de crédito.

Los datos del primer semestre muestran así un mercado turístico argentino con una demanda todavía activa, pero también más sensible a las oportunidades de financiación, la conectividad y las experiencias. Mientras los destinos tradicionales mantienen su peso, Tokio, Aruba y otros lugares emergentes comienzan a ganar espacio en las preferencias de los viajeros.

EM