¿Cuáles son los desafíos estructurales que enfrenta Argentina a largo plazo?

Especialistas en macroeconomía, moneda, finanzas y comercio exterior coincidieron en que Argentina tiene que hacer cambios estructurales profundos para poder salir a flote. Incluso, opinaron que, si esas reformas se hacen, el futuro puede ser promisorio. Asimismo, se destacó el valor esencial de las empresas de todos los niveles para mover la rueda económica.

Estas definiciones se dieron en el marco de la charla “Argentina en el Largo Plazo, los desafíos estructurales", que formó parte del Congreso Económico Argentino en la Expo EFI 2023 y que contó con la participación, entre otros, del especialista en macroeconomía, moneda y finanzas, José María Fanelli (UBA- UdeSa).

Fanelli fue contundente a la hora de plantear el escenario actual y los objetivos prioritarios para salir de la crisis y aseguró que "la Argentina está presa de una trampa de bajo crecimiento y exclusión creciente". "Sin ponerle desarrollo, la democracia va a morir de desesperanza y mesianismo”, sentenció.

Frente a este panorama, el especialista propuso, entre otras cosas, “usar los instrumentos de la democracia para incluir un salto de calidad en la organización de nuestro sistema económico, que lo haga funcional para el desarrollo” y “reconstruir los mecanismos de movilidad social ascendente y la igualdad de oportunidades”.

En el mismo contexto, Fanelli opinó que hay que “apuntar los cañones” a la productividad, el crecimiento de la economía, el empleo y la inclusión. “Si la productividad laboral no crece, los salarios reales no crecen. Si la economía no crece, el empleo no crece. Si los salarios no crecen, la inclusión es una ilusión”, enumeró.

“Si estabilizamos la economía, vamos a crecer más rápido. Si logramos repatriar los dólares que están afuera, vamos a poder generar trabajo. Tenemos una oportunidad enorme, no la desaprovechemos”, sostuvo.

Por su parte, Jorge Bustamente, socio fundador de la firma MBA Lazard, manifestó que el problema de nuestro país “no es solo burocrático, sino de intereses creados” y que hay que apuntar a la competitividad. “Hoy la palabra clave, es competitividad. Argentina tiene que abrirse al mundo. Ser competitiva. Argentina lleva 80 años de cierre. Tenemos una acumulación de ineficiencias”, enfatizó.

Con respecto al panorama post electoral, definió que hay dos caminos posibles: el de dejar las cosas como están o el de apuntar a un cambio estructural. “Se puede dejar todo como está confiando en Vaca Muerta, el Litio, la buena cosecha y que algo nos salve o bien hacer una reforma, hacer de la Argentina un país competitivo”, sostuvo.

“Nuestro país es una Ferrari metida en un galpón manejada por una bestia pero el motor está intacto. Sin confianza, esos cambios no se pueden hacer. El camino de la reforma es el de las reformas de las instituciones”, añadió Bustamante.

Finalmente, Marcelo Elizondo, investigador y profesor de Negocios Internacionales en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), apuntó que es necesario rever la relación económica de la Argentina con el mundo: “Somos un país excesivamente dependiente del comercio exterior. Venimos creciendo. Vendemos cosas que el mundo compra: alimentos, energía y minerales pero el mundo está creciendo más que nosotros. Tenemos que tener buenas empresas que exporten”, remarcó.

Expo EFI celebró su 10º aniversario con dos jornadas en donde economistas, periodistas y empresarios compartieron su análisis de la economía, finanzas e inversiones, tanto del contexto local como del internacional. El evento llevado a cabo en La Rural fue organizado por Invecq Consultora Económica, Messe Frankfurt Argentina y contó con Revista Fortuna de Editorial Perfil como media sponsor.

RM