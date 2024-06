La envidiable cifra que gana por mes Carlo Ancelotti en Real Madrid

Desde su regreso al Real Madrid, Carlo Ancelotti ha demostrado sobremanera porqué es uno de los mejores entrenadores del mundo, al punto que incluso la selección de Brasil puso sus ojos en él.

En los tres años que lleva en su segunda etapa en la "Casa Blanca", el técnico italiano conquistó 2 supercopas de España, 2 ligas españolas y una "Copa del Rey". A esto se le suman los títulos internacionales: 2 Champions League, la última ganada el 1° de este mes, un Mundial de clubes y una supercopa de Europa.

El Real Madrid después de ganar su decimoquinta Champions.

En total, lleva 9 títulos, pero en los próximos meses la cantidad puede ascender a 12, teniendo en cuenta que tiene que jugar una nueva edición de la supercopa de España, la supercopa de Europa y el Mundial de clubes.

A continuación, todos los detalles del contrato de Carlo Ancelotti en el Real Madrid.

¿Cuánto le queda de contrato Carlo Ancelotti en el Real Madrid?

A finales del año pasado, los flojos rendimientos de la selección brasileña en las eliminatorias a la Copa del Mundo del 2026 provocaron que la CBF, el ente rector del fútbol en ese país, comenzarán a buscar un técnico que le regresara al pentacampeón del mundo su gloria perdida. Uno de los nombres barajados fue el de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el interés no se pudo concretar y el técnico acabó renovando con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026.

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa, post renovación de contrato.

En una conferencia de prensa, Ancelotti confirmó el interés por parte de la selección sudamericana, pero aclaró que la prioridad siempre fue y será el Madrid.

"La realidad es que yo tuve contacto con la selección brasileña, con el que era su presidente, Ednaldo Rodrigues, al que le agradezco el cariño y el interés para entrenar a Brasil, algo que me hizo sentir mucho orgullo. Pero todo estaba pendiente de la decisión del Real Madrid", dijo Ancelotti.

"En los últimos meses, Ednaldo dejó de ser presidente y la cosa al final ha sido como siempre he querido: quedarme en el Real Madrid. No sé si Brasil me querrá en 2026 y no sé si estarán contentos con mi decisión", agregó el histórico DT.

¿Cuántos años lleva Carlo Ancelotti en el Real Madrid?

Carlo Ancelotti llegó por primera vez al Real Madrid en 2013. El técnico italiano dirigió durante dos temporadas en su primera etapa en el conjunto blanco, en las que obtuvo 4 títulos, todos ellos en 2014: Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España y Mundial de Clubes.

En 2015, tras un año sin trofeos, Ancelotti abandonó el Santiago Bernabéu, pero volvió en 2021.

En total en las dos épocas sumará un total de cinco temporadas

¿Cuánto cobra Carlo Ancelotti en el Real Madrid?

Según cifras publicadas por L'Equipe, Carlo Ancelotti cobra casi 12 millones de dólares brutos por temporada, por lo que estaría percibiendo casi millón de dólares por mes.

RM