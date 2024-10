8 de cada 10 personas no trabaja de lo que soñaba en su niñez

Un juego habitual en la niñez es imaginarse que profesión le gustaría ejercer cuando sea adulto. Sin embargo, a medida que uno va creciendo a veces esos sueños no se terminan de volver realidad. El estudio ¿Trabajás de lo que soñabas? de Bumeran reveló cuál es el porcentaje de personas que en su vida adulta trabaja de lo que quería ser de niño y el número es muy llamativo.

En Argentina, el 76% de los encuestados no trabaja de lo que soñaban. De hecho, es el país con el mayor porcentaje de talentos que no ejercen la profesión imaginada. Le siguen Chile y Panamá con el 75%; Ecuador con el 69%; y Perú con el 62%.

Motivos por los cuales los argentinos quieren cambiar de trabajo

Al consultarles acerca de si se sienten frustrados por no hacerlo, el 58% respondió que sí. Por otro lado, el 35% señala que no se siente frustrado, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; y el 7% restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr.

En este contexto, el 87% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez si tuviera la oportunidad; mientras que el 13% prefiere mantener su situación actual.

Ganar en dólares sin emigrar, la nueva meta de los profesionales argentinos

Las personas están insatisfechas con su empleo

El 79% de los talentos afirma no sentirse satisfecho con su trabajo actual. Esto representa un aumento de 14 puntos porcentuales respecto a 2021, cuando la insatisfacción era del 65%.

Entre las mujeres, el 14% soñaba en su niñez con ser profesora; el 11% con convertirse en médica; el 10% deseaba ser veterinaria; y el 9% aspiraba a ser diseñadora. En la categoría de "otros", destacan profesiones como contadora, maquilladora y maestra jardinera.

¿A qué se dedican actualmente? El 20% trabaja como profesora; el 15% como cajera; y el 28% como vendedora. En la categoría "otros", destacan los empleos en administración y atención al cliente

¿Cuáles son los motivos principales por los cuales un empleado decide quedarse o cambiar de empresa?

Entre los hombres, el 15% soñaba con ser ingeniero; el 12% con convertirse en futbolista; el 7% deseaba ser médico; y otro 7% aspiraba a ser periodista. En la categoría "otros", sobresalen profesiones como chef y piloto de avión.

Actualmente, ¿a qué se dedican? El 30% trabaja como vendedor; el 17% como cajero; y el 14% como ingeniero. En la categoría "otros", sobresalen los empleos como chofer y albañilería.

