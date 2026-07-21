Maximiliano Cohn, CIO de Banco CMF: "Las fintech no son competencia, son socios estratégicos"

Durante la última década, las fintech modificaron el mapa del sistema financiero argentino. Las billeteras digitales, las plataformas de pago y las nuevas soluciones tecnológicas obligaron a los bancos tradicionales a revisar sus estrategias y acelerar su transformación digital. Sin embargo, para Maximiliano Cohn, CIO de Banco CMF, el futuro no pasa por la competencia entre ambos modelos, sino por la complementariedad.

En diálogo con Fortuna, el ejecutivo sostiene que la inteligencia artificial redefinirá la forma de trabajar dentro de las entidades financieras, anticipa una mayor convergencia entre bancos y fintech y explica por qué las empresas representan hoy uno de los segmentos con mayor potencial de innovación.

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Fortuna: En los últimos años las fintech ganaron un lugar importante en el sistema financiero. ¿Hoy las ve como una competencia para los bancos o como un socio estratégico?

Cohn: En un contexto de especialización, cada participante del ecosistema aporta aquello que mejor sabe hacer para ofrecerle al cliente una propuesta de mayor valor. Si un banco decide competir directamente con las fintech corre el riesgo de desviar el foco de su negocio principal. En Banco CMF entendemos que las fintech son socios estratégicos con los que nos complementamos para brindar mejores soluciones.

Fortuna: ¿Cómo cambió la estrategia de los bancos tradicionales a partir del crecimiento de las billeteras digitales y las plataformas fintech? ¿Qué aprendizajes dejó ese proceso?

Cohn: La esencia de los bancos no cambió. Las entidades que históricamente se diferenciaron por sus productos, la atención personalizada o las condiciones financieras siguen conservando esa identidad. Lo que sí cambió fueron los canales para llegar a nuevos segmentos y la necesidad de reducir costos operativos.

El principal aprendizaje fue desarrollar una mayor capacidad de adaptación y reducir los tiempos de lanzamiento de nuevos productos. Las fintech demostraron una enorme habilidad para innovar con rapidez y ese es un aspecto del que todavía seguimos aprendiendo.

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Fortuna: ¿Cuáles son hoy las principales ventajas competitivas que conservan los bancos frente a las fintech? ¿Y qué deberían mejorar para seguir siendo relevantes?

Cohn: Los bancos cuentan con una trayectoria muy sólida en materia de compliance, regulación y administración de procesos complejos. También tienen experiencia en un aspecto clave: saber administrar y otorgar crédito de manera eficiente.

Al mismo tiempo, todavía debemos trabajar para reducir burocracia y eliminar fricciones en la experiencia del cliente, sin resignar controles ni estándares de seguridad. Ese equilibrio será determinante para seguir siendo competitivos.

Fortuna: La interoperabilidad, el Open Finance y la digitalización avanzan cada vez más. ¿Cómo imagina la relación entre bancos y fintech en los próximos cinco años?

Cohn: Creo que será una relación cada vez más integrada. Los bancos podrán aportar su fortaleza en aspectos regulatorios, compliance y prevención de lavado de dinero, mientras que las fintech seguirán destacándose por su agilidad tecnológica.

Si la regulación evoluciona de manera inteligente, esa combinación permitirá ofrecer servicios más seguros, eficientes e innovadores para los clientes.

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Fortuna: ¿Qué rol juega hoy la inteligencia artificial en la transformación del negocio financiero? ¿Cree que marcará una nueva diferencia competitiva entre bancos y fintech?

Cohn: La inteligencia artificial permitirá automatizar tareas operativas de bajo valor y liberar tiempo para que los especialistas puedan concentrarse en decisiones más estratégicas.

No creo que la IA elimine las diferencias entre bancos y fintech. Las fintech no aprenderán a gestionar el negocio crediticio simplemente por utilizar inteligencia artificial, del mismo modo que los bancos no deberían intentar transformarse en empresas de software. Cada uno debe enfocarse en aquello que hace mejor: los bancos en ofrecer seguridad, escalabilidad y robustez, y las fintech en desarrollar experiencias digitales ágiles e innovadoras.

Fortuna: Desde la mirada de Banco CMF, ¿cuáles son hoy las principales demandas de los clientes y cómo están respondiendo a esos cambios?

Cohn: En Banco CMF estamos impulsando, a través de QORP -nuestra unidad fintech-, la digitalización del segmento empresas, que quedó relativamente relegado durante el auge de las billeteras digitales.

Las compañías tienen necesidades específicas, requieren automatizar procesos y necesitan soluciones adaptadas a su negocio. Nuestro objetivo es desarrollar productos propios y trabajar junto a partners tecnológicos para responder a esa demanda. Ya vemos que muchos clientes obtienen beneficios concretos, tanto en eficiencia operativa como en el fortalecimiento de su propuesta de valor.

RM